走斑馬線被輾、等紅綠燈被撞，「馬路如虎口」這句話，血淋淋地在全台各地上演。交通部為喚起民眾重視道路交通安全，首度辦理交通安全月，即日起啟動。呼籲車輛駕駛行經路口務必慢看停、行人穿越路口也一定要停看聽。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，這6人罕見合體為交通安全月「獻身」，親自錄製短片提醒每一位用路人，千萬要把交通安全意識深植心中，「把虎口的牙拔掉，讓馬路不再危險」。

交通部長王國材表示，每年事故自9月起攀升，因此把10月定為全國交通安全月。他指出，數據顯示，所有車禍中近6成發生在路口，每年更有1300人在路口因車禍死亡，所以交通安全月擇定「路口安全」為主題。

交通部道安會執行秘書吳木富分析，路口是人車交會最頻繁的地方，常見行人在車道上停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機等不專心行為；駕駛不禮讓行人，甚至超速、闖紅燈，這些都是危險行為。

交通部把「路口慢看停、行人停看聽」做為行動指引，呼籲駕駛、行人依照指引通過路口，一定可以大大提升交通安全。