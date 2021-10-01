標普全球評級公司（S&P Global Ratings）周四提出警告，如果美國真的倒債，將給金融市場造成「嚴重且非同小可」的後果，但該信評機構認為美國國會最終將及時解決這個債務上限的問題。

標普全球周四發布報告指出，像美國這樣的G7已開發國家爆發主權債務違約，這在近代史上將是前所未見的事。

其美國信評分析師JoyDeep Mukherji提出警告，美國只要一倒債，標普全球將把這個全球最大經濟體的債信評級一舉砍到「D」級，也是該公司最低的信用評級。

他表示，標普全球在這方面對所有國家都是一視同仁，就算美國無力償還的只是一張短期國庫券（T-Bil）、國庫票據（T-Note）或長期公債（T-Bond），都會促使標普扣下板機，將美國的債信評級調降至最低級。

但Mukherji也表示：「我們認為這不會發生，這就是我們給美國『AA+』評級的原因，這是我們第二高的評級」。

標普表示，在過去十年間，美國國會即使陷入政治僵局，也五度透過立法提高或凍結舉債上限。