Florida man goes viral for using trash can to stop alligator... Only in Florida 🤪 pic.twitter.com/v65M1Hd8cj — Def Noodles (@defnoodlesspicy) September 29 2021

不少人看見鱷魚避之唯恐不及，但美國一名退伍軍人卻選擇正面迎擊，甚至只靠著大垃圾桶就將張牙舞爪的鱷魚輕鬆收服，超猛影片曝光瞬間讓他一夕爆紅。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州多拉山 (Mount Dora)一名26歲的退伍軍人柏茲（Eugene Bozzi），本月28日在車庫和姪子聊天時，女兒突然從外頭跑來跟他說「有隻大鱷魚對我發出『嘶嘶嘶』的叫聲！」柏茲隨即前往查看，果然看見一隻巨大的短吻鱷在逛大街。

由於當時街上還有不少孩子，擔心孩子們被鱷魚攻擊，柏茲的「軍事本能」讓他決定挺身而出，但是因為不清楚捕捉鱷魚的基本步驟為何，當下他急中生智，推倒一座大垃圾桶，接著將垃圾桶開口朝向短吻鱷，逼得巨鱷不斷後退，並發出防禦性的嘶嘶聲。

等到巨鱷退到牆邊時，柏茲立刻放下垃圾桶蓋子，狠狠砸中鱷魚頭部，並一鼓作氣的將瘋狂掙扎的巨鱷推入桶內。柏茲坦言，因為巨鱷的力氣很大，儘管受困在垃圾桶內，仍不斷甩動尾巴，讓當下又驚又懼的他絲毫不敢大意，只能壓緊蓋子預防巨鱷逃出。

柏茲表示，之所以使用垃圾桶，是為了讓巨鱷誤以為那是河馬的大嘴，希望能起到震懾作用，而這是他先前看動物影片時得到的靈感。最後柏茲將垃圾桶推到附近池塘，放走了鱷魚，不過他出奇招收服巨鱷的影片也隨即在網路上爆紅。