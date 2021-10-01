台灣成人產業越來越發達，本土自製 AV 影片正夯，不只在亞洲竄紅，甚至橫跨太平洋紅到國外去，在以往被日本、歐美等國家把持的色情行業上殺出一條道路，成功佔領一席之地，可說是另類「台灣之光」！身為老司機的各位男性們，你對台灣成人產業了解多少？可知道台灣第一部 AV 作品是哪部？而誰又是現在台灣第一 AV 女優？以下就來介紹幾個關於台灣 AV 界的冷知識，測試看看你到底算不算是資深老司機！

台灣第一部 18 禁成人影片

說起台灣第一部 AV 影片，只有夠資深的老司機們才會知道，就是紅極一時的《臺灣水電工》！此片於 2003 年上映，是台灣第一部限年滿 18 歲以上之成年人才能觀看的電影，雖然現在聽起來沒什麼，不過在那個民風非常保守的時代，可說是驚天動地、前衛且非常大膽，當時造成熱烈討論，而男主角「阿賢」與女主角「宣宣」也因此一砲而紅，為台灣成人產業立下重要里程碑，如今回頭看，此片還是經典中的經典，「水電工」系列直到現在依舊是非常受歡迎的 A 片主題，包括 SWAG 主播琳琳（SWAG ID：linlinbebe）的《首次勾搭實鏡！說有老婆不太好還褲子脫那麼快！？真實勾引水電工挑戰非劇情》、愛子（SWAG ID：arielbb）的《水花四濺 水電師傅怎麼越修越糟糕》，都是非常經典向此系列致敬的水電工系列作品。

SWAG 當紅主播愛子（SWAG ID：arielbb，左）與琳琳（SWAG ID：linlinbebe，右）皆有拍攝「水電工」系列主題作品，向經典致敬。(圖/SWAG提供)

台灣第一台魔鏡號

Magic Mirror 號（日語：マジックミラー号），又稱為魔鏡號，是指由貨車改裝而成的移動式攝影棚，車外的人看不到車廂裡的樣子，但從車廂往外卻可以看得非常清楚車外的情況，男女優在行進中的車廂內拍片，是日本ＡＶ中非常具有代表性的主題系列。而台版第一部魔鏡號是 SWAG 主播沐沐（SWAG ID：mumuq）所拍攝的《東區知名百貨前車震！？整個城市都是沐沐的x戰場》，以轎車作為拍攝場景，車窗玻璃經過特殊處理後，和魔鏡號一樣，外面看不進來、但裡面看得出去。當時沐沐將車停在台北市東區馬路旁拍攝大尺度影片，上映後造成激烈迴響，也讓本片成為「台灣第一部魔鏡號」作品。

台版第一部魔鏡號是 SWAG 主播沐沐（SWAG ID：mumuq）所拍攝的《東區知名百貨前車震！？整個城市都是沐沐的x戰場》。(圖/SWAG提供)

台灣第一女優

隨著台灣成人產業的蓬勃發展，投入此行業的女性也越來越多，競爭也日漸激烈，到底誰才是台灣第一女優？相信人人各有擁護者。而 AV 界的權威達人一劍浣春秋曾表示，若要他選擇「台灣第一女優」，SWAG 當家主播娃娃（SWAG ID：princessdolly）會是心中不二人選。娃娃是專業模特兒出身，身材與臉蛋兼具，目前生涯累積逾百部作品，一劍浣春秋之所以認為娃娃是他心中台灣第一女優，原因是她影片的質好、量大，且演出表現專業，作品又很賣座，幾乎優質女優應該具備的條件都有，因此心屬意於娃娃，而他生涯首部監製的 AV 作品《突襲做愛 10秒合體》也選擇邀請娃娃擔任女主角，獨愛之心不言而喻。不過「台灣第一女優」只是個頭銜，每一位為台灣成人產業努力的女優們，都是相當了不起且直得尊敬的。

台灣最具權威性的 AV 達人一劍浣秋春（圖右）表示心中的「台灣第一女優」是 SWAG 主播娃娃（SWAG ID：princessdolly，圖左）。(圖/SWAG提供)

台灣第一位進軍日本的 AV 女優

日本ＡＶ紅遍全球，不少世界各國的女優都以能在日本出道作為生涯目標。而台灣第一位在日本發展的ＡＶ女優，就是觀月雛乃（中文名：彭宣蓉）。2003 年時以《エロイ女の條件!》出道，生涯共累積 50 多部作品、交手超過 400 位男優，戰績輝煌。她在 2007 年爆紅後即從日本 AV 界中隱退，回台發展演藝事業，可惜過程並不順利，隨後便逐漸隱退淡出螢光幕前。

看完以上幾個 AV 冷知識，各位老司機是否對台灣成人產業有了更深一層的了解？本土自拍影片正夯，有亞洲最狂交友平台之稱的 SWAG 更是當中非常重要的平台，期待有一天台灣出品的作品，也能和日本 A 片一樣紅遍全世界。