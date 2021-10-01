由武漢台資企業協會、武漢愛帝集團、時際創意傳媒共同主辦，海峽兩岸青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎已於07月20日完成決賽收件，總計23組團隊進入決賽。決賽與頒獎日期訂為2021年11月13日(六)，當日將評選出金、銀、銅裳獎與優秀新裳獎，而獲獎的參賽作品及設計師後續有機會與服裝業者合作於市場發行。

11月13日決賽當日，入圍者於上午09:00開始進行走秀展示，下午15:30舉行頒獎典禮，因應防疫相關規定，主辦單位不提供公模，參賽者須自備模特兒(走秀模特兒須戴口罩)，或以人台取代模特不足問題。走秀展示完畢後，僅留設計師團隊參與頒獎典禮，除指導老師外恕不開放其他人員陪同觀賽。金裳獎共計9 所大專院校學生進入決賽，分別為亞洲大學、樹德科技大學、輔仁大學、萬能科技大學、台北海洋科技大學、玄奘大學、僑光科技大學、實踐大學(高雄校區)、嶺東科技大學，23組共超過140件作品將於2021年11月13日決戰伸展台。

金裳獎賽事緣於2019年海峽兩岸青年時尚創意節，漢台兩地共同於武漢紅T時尚創意街區展示獨創服裝作品，展現青年對於時尚設計的夢想。2020年因疫情影響，轉以金裳獎賽事形式延續時尚創意節支持青年設計師的理念，首創「金裳獎」品牌，透過徵件主題「歲月新生」進行對自然界的反思，將對生命、歲月、生活等感受，呈現於布料、素材、版型與圖案上。

首屆金裳獎決賽暨頒獎典禮日期訂定於2021年11月13日(地點另行發布)，望能藉由賽事活動，鼓勵青年設計師發揮台灣軟實力持續創作，讓優秀作品曝光，早一步為進入服裝業界實現設計夢想而鋪路。賽事相關資訊請持續關注「江城拾光」粉絲專頁。