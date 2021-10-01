海岸藝術裝置燈具遭竊，整體景觀一下失色許多。（金門縣府觀光處提供）

警方鎖定古寧村李姓男子涉嫌，循線查獲相關竊盜贓物。（警方提供）

主打以燈火代替炮火，與廈門璀璨海岸隔海輝映的金門「金色寧靜海洋藝術季」今天登場，但昨晚卻傳出海岸藝術裝置燈具遭竊，整體景觀一下失色許多。警方據報連夜循線訪查，今天中午宣布查獲涉嫌偷竊的李姓男子，全案依罪嫌函送法辦。

10月1日到31日在金寧鄉北山海岸舉辦的「金色寧境海洋藝術季」，活動基地為72年前「古寧頭戰役」的歷史場域，從當年硝煙瀰漫，金門版的「赤壁」紅土海岸，遙望對岸燈火輝煌的廈門，特殊的地域屬性和人文背景，讓訴求「寧」、「靜」，搖曳燈光的地景設計，呈現一種穿越時光走廊的主題和美感。

但活動尚未正式登場，北山出海口的主場就連2天傳出部分藝術裝置燈具，以及著名景點「北山播音牆」的探照燈及30米電線不翼而飛，讓縣府觀光處和廠商氣得半死。

金城分局昨晚據報成立專案小組，連夜場勘和挨家挨戶訪查後，根據路口監視器模糊交通工具和人物影像，鎖定古寧村李姓男子涉嫌，循線查獲相關竊盜贓物。他在警訊時供稱只因覺得「好看」就帶回家。

金寧鄉有豐富多樣的人文史蹟、景觀，大型活動的舉辦都吸引大量觀光、遊憩人潮，今年6月的「石蚵小麥文化季」活動，也曾發生麥田中的4座打卡主角「木馬」，連同溜滑梯鞦韆組、蹺蹺板都失竊，金寧鄉公所還在網路平台廣發「尋馬啟事」，但迄末能破案讓木馬回家。

警方說明，這類活動展示均攸關地方觀光形象和品質，希望鄉親配合愛惜和保護，未來將持續加強巡邏，以提高見警率，遏阻破壞公物，缺乏公德心的情事。