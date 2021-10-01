「2021年第九屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」將於10月3日舉辦線上抽籤直播會，並於24日起在全台球場點燃戰火，本屆共計192支球隊、超過3000名選手參賽共襄盛舉，更首度有五專學校加入。

儘管受新冠肺炎疫情影響，本屆參賽學校數減少，但仍有7支「新力軍」加入中信盃黑豹旗行列，分別為：北市海洋科技大學、台北商業大學、北市康橋國際學校、新北市中華商海、新北市辭修中學、宜蘭縣慈心華德實驗高中、桃園市大興高中，其中包含兩支五專學校，而去年因人數不足無法參賽的馬公高中，今年則與澎湖海事共組聯隊，重返中信盃黑豹旗的戰場。

今年賽事標語為「該我上場It’s my turn!」，意指所有熱愛棒球的高中生，只要有為夢想全力以赴的精神，就能站上黑豹旗舞台圓夢，為自己青春寫下不凡一頁。

各分區學校數分別為：北一區（北北基宜花馬）71校、北二區（桃竹苗金）32校、中區（中彰投雲嘉）43校、南區（南高屏東澎）46校，共計192校參賽。本屆中信盃黑豹旗轉播，大會也將繼續提供多管道的收視平台，詳細轉播頻道及時程，將於「黑豹旗粉絲團」公告。