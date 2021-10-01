塭仔圳路面滿是釘子、玻璃 議員形容是通勤版「魷魚遊戲」 15:532021/10/01 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員何淑峯指出，接獲民眾投訴塭仔圳路面滿是釘子、玻璃，不少行經汽、機車輪胎都被刺破。（新北市議員何淑峯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新泰塭仔圳市地重劃案工程正如火如荼進行中，塭仔圳第二區今也申報開工，新北市議員何淑峯今在新北議會質詢指出，塭仔圳路面危機重重，路面滿是釘子、玻璃，不少行經汽、機車輪胎都被刺破，她更形容猶如是上演通勤版的韓國夯劇「魷魚遊戲」，新北市長侯友宜回應，一定會做好公共安全，會立即改善。 台式魷魚在哪裡 內科員工在家上班薪水被打折 市府毫無掌握遭轟螺絲掉滿地 #塭仔圳 #通勤 #危機 #魷魚遊戲 #路面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》台積電被逼交機密是孟晚舟2.0版（季霆剛） 13:312021/10/01 海納百川 網飛執行長：《魷魚遊戲》很可能成為該平台史上最受歡迎影集 13:292021/09/30 財經 撞臉夯劇「魷魚遊戲」詭異娃娃 游淑慧尬笑：自己都怕怕... 11:092021/10/01 政治 曝2年前就參加過魷魚遊戲 陳怡蓉嚇到：我走好前面 11:152021/09/30 娛樂 蚌殼裡找珍珠 彰化西濱海岸線海天任遨遊 19:152021/09/30 寶島 看《魷魚遊戲》入戲太深 人夫加零用錢要闖關 10:102021/09/29 生活 新北八里南山公園改造 熱心志工開心認養 18:262021/09/30 寶島 議員撞臉《魷魚遊戲》詭異娃娃 徐巧芯認證：她射死一堆穿綠衣的 11:212021/10/01 政治 21歲男星酒駕襲警 怒嗆「我爸是議員」超慘下場曝光 10:072021/09/30 娛樂 金鐘獎潛力股！台灣小童星網路人氣PK 俗女養成記「小嘉玲」吳以涵奪冠 09:402021/10/01 娛樂 北韓若真打造高超音速飛彈 日韓就慘了 08:492021/09/30 軍事 生活熱門新聞 午後雷雨彈來襲 6縣市大雨特報 - 生活 花豹狂撲硬上 大媽「抄這根」肉身對決影片曝 - 生活 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 - 生活 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 - 生活 大學畢業想當保全！男被嗆沒出息 內行揭驚人薪水 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。