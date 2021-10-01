新泰塭仔圳市地重劃案工程正如火如荼進行中，塭仔圳第二區今也申報開工，新北市議員何淑峯今在新北議會質詢指出，塭仔圳路面危機重重，路面滿是釘子、玻璃，不少行經汽、機車輪胎都被刺破，她更形容猶如是上演通勤版的韓國夯劇「魷魚遊戲」，新北市長侯友宜回應，一定會做好公共安全，會立即改善。