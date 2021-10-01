季節性流感秋天報到，台南市立安南醫院提醒，流行性感冒症狀與新冠肺炎雷同，今年公費流感疫苗分成10月1日與11月15日兩階段開打，符合資格民眾只要與新冠疫苗相隔7天，即可接種。

台南市立安南醫院家醫科陳泓毓表示，流行性感冒與新冠肺炎症狀一樣，常見症狀為咳嗽流鼻水，還有發高燒、嗜睡與全身肌肉痠痛等臨床症狀，兩者容易引起混淆，且有一定比例的民眾還會引起併發症住院，民眾仍需提高警覺。

陳泓毓表示，預防流感同樣是戴口罩勤洗手，最有效的方法就是施打流感疫苗，今年政府提供的公費疫苗仍為四價流感疫苗，含2種A型及2種B型疫苗株，與先進國家使用相同。

安南醫院表示，今年流感疫苗延續去年策略，包含細胞培養疫苗，較雞蛋培養疫苗有較少病毒抗原變異，增加安全性，分兩階段施打，第1階段1日開始施打，第2階段11月15日開始。

第1階段開打對象包括醫事衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長照機構的受照顧者及所屬工作人員。滿6個月以上至國小入學前幼兒。另外孕婦、具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI30者以上與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）與五專1至3年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段開打對象包含50至64歲無高風險慢性病成人。

陳泓毓醫師表示，若無對疫苗過敏或不良反應者，建議主動接受施打以增加免疫力。需注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」，預約或接種前主動告知疫苗接種史。欲自費施打者可經醫師評估可後施打。