雲林縣府文化觀光處今年9月開公部門先河自製「慢遊雲林」podcast（播客） 節目，2021年雲林國際偶戲節本月1日起登場，找來雲林虎尾出身的藝人黃鐙輝擔任podcast特輯主持人，一共10集，每集30分鐘至40分鐘，每週四晚上7點上架。

黃鐙輝熟悉布袋戲，日前錄第一集時和口若懸河的文觀處長陳璧君抬槓，笑料不斷，用輕鬆角度聊聊布袋戲的大小事的「笑」果不錯。

黃鐙輝說，他出生於布袋戲的原鄉雲林，從小看布袋戲長大，熟知布袋戲角色，受邀擔任系列特別節目的客座主持人，並推展故鄉的文化特色非常開心，能與八音才子黃文擇大師、隆興閣廖昭堂團長過招錄製Podcast，既榮幸又過癮。

陳璧君表示，已經舉辦第19年的雲林國際偶戲節，如何擴及年輕族群是一大課題，既要傳承也要創新，今年適逢疫情，首度以線上及競賽實體活動方式進行，剛好是個機會，10集偶戲節特輯podcast從不同角度輕鬆聊，主題有八音才子給問嗎、配音師與口白大師的PK、這才是布袋戲金曲、我才不要接爸爸的擔子、劇本你懂多少等。

來賓卡司陣容強大，有八音才子黃文擇、金曲台語歌王荒山亮、紀錄片導演楊力洲、布袋戲專家林茂賢教授、霹靂布袋戲編劇楊月卿、作家H、國台語配音師王品超、隆興閣掌中劇團長廖昭堂、金掌獎常勝軍昇平五洲園團長林政興、真雲林閣掌中劇團長李京曄、五洲小桃園掌中劇團長陳文哲、黃世志電視木偶劇團長黃世志、金宇園掌中劇團長趙金統等。

陳璧君說，Podcast近年來在台灣風行，收聽觀眾族群偏年輕，「慢遊雲林」Podcast剛誕生，首集布袋戲特輯將於10月7日（周四）晚上7點上架，10集固定於周四晚上播出，到11月31日止，每集抽獎活動4名，包含最夯的霹靂防疫包1組、偶戲節限量口罩3盒。