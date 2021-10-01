現任中市東南區市議員鄭功進日前在街頭巷尾上架55處「新式」看板，由立委黃國書、市議員鄭功進聯合推薦「台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡」向東南區的民眾問好。（馮惠宜攝）

迎戰2022年九合一選舉，台中市東南區兩位議員都已確定要由子女披戰袍參選，市議員邱素貞的女兒、南區國光里長陳雅惠，1日掛出看板，主打「經驗傳承、服務接軌」，希望爭取選民支持；這也是繼日前鄭功進和立委黃國書在街頭巷尾全面上架55處推薦其子：台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡的看板後，同選區另一位議員二代表態要延續為民服務的志業。

蟬聯4屆台中市議員的邱素貞，服務勤快、問政鏗鏘有力、爭取建設不遺餘力，獲得地方好口碑，因生涯規劃，不再爭取連任；她的女兒、現任南區國光里長陳雅惠，對服務選民深具熱忱與抱負，在地方人士勸進下，將角逐明年東南區市議員。

陳雅惠為了加深選民印象，1日在南區建成路與學府路口掛上看板，看板設計背景以∞重覆線條訴求「經驗傳承、服務接軌」，1980年生的陳雅惠，個性活潑開朗、樂觀進取，曾任邱素貞服務處主任，面對各項服務案件，皆親力親為，經驗豐富。擔任南區國光社區發展協會總幹事、理事長，以及國光里愛鄰守護隊志工期間，經常慰問社區弱勢家庭、獨居老人，主動贈送物資、噓寒問暖，並前往關懷守望相助隊員，很早就培養出為民服務的志向與熱忱。

另，同選區擔任4屆市議員的鄭功進日前在街頭巷尾全面上架55處「新式」看板，與立委黃國書、市議員鄭功進聯合推薦其子鄭紹頡。他表示，隨著網路新世代的崛起，再加上自己念茲在茲的大智路也已經打通了，接續的忠明南路地下道填平，希望由年輕的下一代承擔在出發，剛好自己的兒子也在服務處的工作中，找到自己想實現的政治理念，與其在拚連任，不如放手讓年輕人去揮灑自己的夢想。

鄭紹頡目前擔任台中市後車頭發展協會理事長，他在就讀輔仁大學資管系時期，就經常到台北車站周邊逛街，出生在台中後火車站的他，希望引進台北地下街經驗，讓自己成長的東南區20號倉庫以及第四市場等可以加速蛻變。