校方出示校規表示處罰有其依據，但也允諾在斟酌情節後，改成「記小 過」的處份。（胡健森攝）

見同學衣服髒了，好意帶回學校宿舍換衣服，卻得面臨記大過的處分？位於宜蘭縣的聖母護專就有女學生面臨這樣的問題，經過家長及地方民代反應，學校將改為記小過，同時以「愛校服務」方式來「消過」。

上個月27日上午聖母護專一名游姓女學生因突然來了月事，導致衣服沾有血漬，住在學校宿舍的3名女同學見狀，便好意地帶著游姓女同學進入宿舍換衣服，不料宿舍管理員發現後，認為已經嚴重違反校規，表示將會對4名女學生記大過處分。

宿舍管理員強硬的態度讓4名學生情緒相當低落，家長得知後也找民代反應，認為學校的處置太過嚴厲，不近人情，也已經過當。

校方表示，因為安全方面的考量，學校對於宿舍管理採取極為嚴格的管理，未經同意的非住宿生進入宿舍，最少就是小過處置，這起事件經過調閱監視器，發現非住宿的學生是在上午11點進入宿舍，不到半小時就離開，而且學校兩度讓學生自述報告，得到的答覆都是女同學月事突來的緣故，確實情有可原。

校方也表示，有關學生「記大過」的處分並不是宿舍管理員一個人說了算，學校還必須召開懲處會議才能決定，這次的事件斟酌情節，學校將以記小過處置，並且可事後透過「愛校服務」的方式來「消過」。

有同校的學生說，如果是自行帶陌生人進入宿舍，被學校記大過處分是應該的，但如果只是帶自己的同學，記小過或申誡還可以接受，被記大過就感覺有點太超過了。