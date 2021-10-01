智慧餐飲科技業者iCHEF公布2021年上半年「台灣餐飲景氣白皮書」，指出5～6月三級警戒對餐飲業衝擊造成的衰退，抵銷了前4月成長表現，使上半年整體營收年減1.4％。餐廳在後疫情時代需要主動投資，以科技加速全通路服務，才能憑藉「便利」與疫情共存。

iCHEF此次攜手東方線上，洞察使用iCHEF服務餐飲業者2020～2021年上半年營運表現，以營業額、來客組數、客組單價等數據進行分析。研究對象為3970家使用iCHEF服務的餐飲業用戶，共開立9719萬張發票，其中iCHEF用戶貢獻餐飲業營收484億元。

iCHEF指出，台灣新冠肺炎疫情雖較全球相對緩和，但餐飲業2020年營收7776億元、仍年減4.2％。而疫情5月起急遽升溫，受全台三級警戒衝擊，使餐飲業2021年上半年營收3615億元、年減1.4％。

若就三級警戒前後分析，iCHEF指出，台灣餐飲業前4月營收、客單價、來客組數均較去年同期顯著成長，分別年增23.3％、12.2％、9.9％，但5～6月受疫情影響均大幅下滑，分別年減達46.6％、15.3％、37％，抵銷前4月成長幅度、使上半年出現衰退。

進一步觀察16種業態的餐飲業狀況，iCHEF指出前4月均繳出年成長，其中多數聚餐型式餐廳表現較突出，營收及來客數成長高於平均。5～6月受疫情衝擊均相當明顯，以日常飲食型餐廳僅衰退約15％影響較小，內用性質的聚餐型餐廳無論營收及來客數均大幅衰退。

受禁止內用措施影響，上述主打內用型的店家推出外帶、外送、便當等服務或產品，雖造成客組單價下降，但iCHEF觀察發現，6月外帶外送比率大幅提升突破4成。顯示消費者用餐需求仍在，但消費型態從過往的內用體驗服務，逐漸轉變為外帶餐點和高單價便當。

iCHEF觀察發現，消費者的餐飲消費行為因各項防疫措施而發生變化，使25％先前未使用外送的消費者開始嘗試使用。其中，外帶更持續成長、成為餐飲消費主流，消費者在疫情期間的外帶頻率為外送的2.4倍，而25％每天外帶一餐以上。

進一步分析消費者提高在餐廳消費意願因素，除了推出各項優惠折扣活動（43.4％）、店內環境清消保障（42.1％），「是否提供線上訂餐」以41.8％成為消費者選擇餐廳的第三大關鍵因素，顯見「便利」將是後疫情時代的餐飲商機關鍵字。

iCHEF認為，消費者對餐飲外帶外送的需求仍然穩定，沒有因為解封而消失，餐廳在後疫情時代更需要主動投資，並建立自身專屬的熟客機制與外送平台，以科技加速全通路服務，才能憑藉「便利」與疫情共存。