世界宗教博物館發展基金會獲「宗教公益獎」，由副執行長范敏真（右）代表領獎。（靈鷲山佛教教團提供）

內政部今（1）日舉辦「110年宗教團體表揚大會」，表揚173個興辦或贊助公益慈善及社會教化事業成效卓越的宗教團體。長期推動社會關懷與生命教育的靈鷲山佛教基金會、世界宗教博物館發展基金會雙雙獲得「宗教公益獎」肯定，由世界宗教博物館發展基金會副執行長范敏真、世界宗教博物館國際事務專員吳承勳代表出席領獎。

內政部次長陳宗彥致詞時表示，感謝各宗教團體在新冠疫情期間，全力配合防疫指引，發揮信仰力量，扮演安定心靈角色，堅守服務社會的理念，善用社會資源，持續在救災、醫療、文化等社會各角落散播關懷與正向能量，是守護人民的一大砥柱。也肯定不同宗教可以彼此和諧對話，分享信仰精神，這是台灣的特色，全世界難得。

靈鷲山佛教基金會每年舉辦普仁獎、心寧靜教師研習營，以及推廣校園寧靜一分鐘運動，辦理台東旅行禪、淨灘等，關注地球生態重大議題，並積極慈善救助工作。

世界宗教博物館發展基金會推廣尊重、包容、博愛理念，進行社會公益教育文化服務，傳遞「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」理念。