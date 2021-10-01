10月1日流感疫苗開打，嘉義縣長翁章梁、疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君、嘉縣衛生局長趙紋華及教育處代理處長李美華等人今天在祥和國小宣布啟動，翁章梁率領75歲以上長者、老師、孕婦及學童接種代表施打疫苗，另，嘉縣也自購1800劑流感疫苗為教職員施打，提升校園全體免疫力。

衛生局長趙紋華表示，今年採用四價流感疫苗，嘉縣共採購13萬8520劑，疫苗量可涵蓋全縣人口數約27.94％，目前新冠肺炎疫苗第二劑陸續施打，呼籲民眾需注意兩種疫苗間需間隔7天再打，

翁章梁今天親自接種流感疫苗並表示，縣府重視校園安全，自購1800劑給教職人員施打，10月1日同步接種，提升校園群體免疫，間接保護高風險族群及降低社區流行。

「戴口罩是不二法門」翁章梁指出，這段時間請民眾好好保護自身安全，盡量不要感冒，因不好判斷是流感還是新冠肺炎，且又增加進出醫院的風險，疫苗是加強防護，請民眾接到流感疫苗通知就趕緊施打，防疫才能滴水不漏。

衛生局表示，今年流感疫苗分2階段接種，10月1日首波接種對象為65歲以上長者、醫事防疫人員、滿6個月以上至學齡前幼兒、高中職以下至國小學生、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園及托育機構人員、安養長照機構住民與工作人員、具有慢性病或罕見重大疾病者；第二階段將在11月15日起接種50-64歲長者。