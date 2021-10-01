美股道瓊工業指數周四（30日）大跌546.80點，周二（28日）也重挫569.38點，其實，自9月以來，市場即不斷有聲音警告美股恐將修正，著名對沖基金Omega Advisors創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）表示，近期美股不會出現重大波動，但10%的回檔修正隨時都可能出現。

外媒報導，自2020年3月疫情爆發以來，美股自低點反彈，標準普爾500指數幾乎已經翻了1倍，但還沒有經歷過10%的回檔修正，什麼事件才會使股市發生重大波動呢？Cooperman在接受CNBC訪問時表示，這需要經濟衰退、聯準會（Fed）政策山現重大轉變、不友善的利率上升、美元暴跌或某種重大的地緣政治事件來破壞市場，但他不認為這些情況可能出現。

目前的情況是第2季國內生產毛額（GDP）成長 6.6%；且只有一半的聯準會政策制定者認為央行最快會在明（2022）年升息；美元指數周三（29日）來到近11個月的高點；而標準普爾500指數30日下挫51.92點，跌幅1.19%，收在4307.54點。

雖然Cooperman認為上述可能造成美股重大波動的事件不可能發生，但他也指出，短期來看，市場可能隨時下跌10%或15%，不過，他認為下跌幅度不會超過10%。

不過，Cooperman對美股長期看法偏空，主要是擔憂29兆美元的政府債務、高通膨以及低利率。