因不滿「3+11」專案報告內容，國民黨團今日（1）再度杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，動員佔領立法院議場發言台及官員席。（圖／取自呂玉玲臉書）

因不滿「3+11」專案報告內容，國民黨團今日（1）再度杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，動員佔領立法院議場發言台及官員席，然不僅官員們未入議場，連國是論壇及報告事項一讀會都由立法院長游錫堃宣布喊卡，讓議場暫時陷入空轉。國民黨立委呂玉玲指出，他們堅持抗爭的原因就是「不讓政府逃避」，否則台灣人將被民進黨的大內宣蒙蔽，活在歌舞昇平的假象中而不自知。

呂玉玲今日下午在臉書發文表示，今日黨團持持續杯葛抗議，因民進黨政府在大內宣的時候總是不會缺席，深怕台灣有人不知道民進黨政府做了多少的偉大事蹟，一再告訴民眾民進黨「超前部署」是多麽的厲害，然如今800多條生命逝去，卻直到今天仍不願意為了決策的失誤而道歉。

呂玉玲指出，民進黨面對外界質疑只會「金句連發」，而遇到在野黨的抗議，更只會用「蠻幹手法」，例如上週蘇貞昌施政報告，僅用短短20秒就草草結束，民進黨不惜玩弄各種議事程序，只想去為政府的錯誤來護短。

對此，呂玉玲痛批，民進黨不願正面為錯誤道歉，還不斷營造出歌舞昇平、台灣沒問題的假象，面對這個傲慢的政府，國民黨身為最大在野黨只能持續抗議，絕對不讓民進黨逃避。