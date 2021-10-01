新竹街口攻城獅球團自今年起將於休賽季定期舉辦「大獅賽」，本屆廣邀國內職業球隊與學生球隊共襄盛舉，共有3支大學球隊與3支職業球隊參與，包含國立政治大學雄鷹籃球隊、世新大學籃球隊、國立台灣藝術大學籃球隊與台灣啤酒聯隊、新北中信特攻職業籃球隊與台南台鋼獵鷹職業籃球隊。若未來疫情更為趨緩，也不排除在休賽季期間邀約更多亞洲職業球隊來台切磋。

因受疫情影響，攻城獅球團取消多場實體活動，大部分以線上活動與球迷互動。球團決定舉辦「大獅賽」以維持休賽季熱度，在疫情期間為球迷帶來精彩賽事，並驗收球員們近期苦練成果。根據新竹縣政府防疫指引，本屆大獅賽觀眾人數單場上限為2000人，共有四場賽事(攻城獅對戰中信特攻、台藝大、台啤聯隊、台南台鋼)將開放觀眾入場觀賽，球團將為季票會員保留一樓獅心瘋席次。

網路轉播部分，共三場賽事(攻城獅對戰台藝大、台啤聯隊、台南台鋼)將由亞洲最大串流娛樂社群平台17LIVE獨家播出。除了場上球員互相切磋外，攻城獅球團希望透過此賽事與各球隊交流，也將邀請大學球隊小編參與「場邊社群培訓課程」，讓更多有志於投入職業運動產業的大學生獲得更多實戰機會。

新竹街口攻城獅於上賽季敬陪末座，球員於場上處理球的能力仍有大幅進步空間，休賽季期間教練團將「個人能力養成」設定為主要訓練目標，也特別加強攻守端的團隊整合。球團近期簽下林宜輝與郭少傑兩名主將，也在選秀會補進潛力射手朱雲豪，團隊隊型已漸趨完整。

本屆大獅賽雖邀請到不同層級的隊伍，但對於攻城獅皆是不可多得的磨練機會，林冠綸總教練表示：「本次熱身賽重點會聚焦在團隊的小組配合與默契培養。不論對手是誰，我們都會全力以赴，希望球員都能展現出個人技巧的蛻變，並調整到開季最佳狀態！」