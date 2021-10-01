彰基副院長周志中接種流感疫苗。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

公費流感疫苗第一階段10月1日開打，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，每年流感疫苗都為鄉親備妥35萬劑，提醒要和新冠肺炎接種距離最少7天以上，彰化基督教亦配合開設流感疫苗施打站，為民眾服務，建議新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗都要施打，力拚秋冬多重防護力。

彰基醫學中心副院長周志中醫師表示，目前全台力拼新冠疫苗施打率，但秋冬流感病毒蠢蠢欲動，也是肺炎鏈球菌活躍季節，都對呼吸道有害，且一旦感染可能造成重症或死亡，如果不幸感染一種以上，對健康影響甚鉅。

周志中指出，施打流感疫苗可降低感染新冠肺炎的機率且可降低重症率，而施打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，不僅對各別病毒、鏈球菌感染有預防功效，且有助於提升個人整體保護，對防範3種流行疾病重症也有幫助。

國家每年提供公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，鼓勵符合條件的民眾應接受施打，以力拼秋冬多重防護力；另外，彰化縣政府自購肺炎鏈球菌疫苗，65至74歲以上從未接種過肺炎鏈球菌疫苗的縣民，可檢核身分證後接受施打。

彰基醫學中心醫療長張東浩表示，彰基於疫情期間設置藥來速慢箋領藥站，如今改裝成流感疫苗施打站，一方面與新冠疫苗施打處區隔兩地，以避免混淆；另一方面在院外施打，增加民眾施打便利性並兼顧防疫。提醒民眾，新冠及流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗施打需間隔7天以上，請民眾前來施打疫苗時，攜帶健保卡、身分證，並向醫師主動告知疫苗接種史。

彰基流感疫苗施打站，從周一至周六上午8點半至12點；周一至周五下午14點至17點，在彰基總院一樓盧加閔廣場。

第一階段即日起至疫苗用罄，對象為65歲以上國民、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母。

第二階段從11月15日起至疫苗用罄，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。 肺炎鏈球菌疫苗施打對象為75歲以上國民、65至74歲彰化縣民。施打疫苗請攜帶健保卡、身分證。