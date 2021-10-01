脫口秀演員龍龍表演時，遭博恩班底老K拿她與前男友的事嘲諷，卻遲遲未等到對方道歉，讓她在臉書怒斥：「被蓄意踐踏，加上噁心難受的公然侮辱」，沒想到台北市議員呱吉開直播談此事時，坦言：「不知怎麼跟龍龍相處」，對此，龍龍發文回應：「不知道的事情不要隨便拿出來說嘴，講錯了被打臉可能會很腫。」

呱吉在直播中爆料，2020年舉行的《吐槽大會》，成員本來有龍龍，但她暴怒後主動退群，接著更提到「不知怎麼跟龍龍相處」等細節，對此，龍龍在臉書回應：「不知道的事情不要隨便拿出來說嘴，講錯了被打臉可能會很腫」，接著更嘲諷：「酒後建議不要開直播，不曉得上質詢台對公眾發言的時候，是不是也可以沒有證據隨意編故事。」

龍龍解釋會退出《火烤呱吉》，是因為檔期延期加上工作相撞，才決定辭演，未料工作又改了檔期，所以去當觀眾，認為呱吉事隔多時硬要重提舊事，是否因為沒有戲份感到不甘願，對於呱吉提到碰肩膀被怒瞪，她解釋：「隨便一個男人突然碰你，回頭反應是正常的吧？不曉得是眼睛比較大被認成瞪，還是玻璃心作祟。」

龍龍聽完呱吉直播，強調內容令人反胃，更無端將自己貼上「難相處、人緣差、喜劇演員不該如何如何」等標籤，無疑就是在帶風向，狂酸：「政治人物真擅長這樣操作」，最後反擊：「從正式登台演出到現在7年，單口喜劇的稿子都是自己寫的，不需要一位不會寫稿，需要寫手寫稿，演不好就怪寫手寫不好的外行人來教我怎麼當喜劇演員。」

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