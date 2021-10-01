女星郭碧婷和香港娛樂大亨向華強兒子向佐結婚，在義大利海島舉辦婚禮已羨煞一堆人，去年10月生下愛女小奶皇（向芷），婆婆向太陳嵐立刻買房送她當禮物，完全被寵上天；今（1）日向太在微博曬出多張全家福，一家人替小奶皇慶周歲，會場布滿粉色汽球和鮮花，奢華程度讓網友全看傻。

郭碧婷從嫁進向家到替向家添孫，從先生把她捧在手心寵外，向太還大手筆送北京、台北各價值約6億元的豪宅，還有新北市林口區2塊地，當時豪宅內部裝潢曝光就引起熱議，眾人肉眼可見郭碧婷幾乎被寵上天；郭碧婷升格當媽後，儘管還是有現身螢光幕前，但和過去相比已大幅減少，看得出來她疑似漸漸將重心放在家庭。

向太在微博曬出多張全家福，一家人替小奶皇慶周歲，會場布滿粉色汽球和鮮花，奢華程度讓網友全看傻。(圖/ 摘自向太Tiffany陳嵐微博)

向太今日凌晨在微博曬出多張全家福照，原來今日正好是小奶皇滿周歲，一家人也特地辦了一場周歲派對，意外驚喜曝光小奶皇真面目，一雙水汪汪大眼睛和櫻桃小嘴，在濾鏡下顯得朦朧可愛；影迷心中永遠的撲克臉龍五向華強抱著孫女，更笑得合不攏嘴，眼睛都快能流出蜜的感覺。

影迷心中永遠的撲克臉龍五向華強抱著孫女，更笑得合不攏嘴，眼睛都快能流出蜜的感覺。(圖/ 摘自向太Tiffany陳嵐微博)

有許多網友注意到這場周歲宴不簡單，從會場布滿粉色鮮花和氣球，以及桌上有特製的卡通動物造型的3層式蛋糕，就得花上不少錢；從向太的照片沒透露現場有哪些貴賓參與，但不少內行人推測，以向家的人脈加上現場布置，不難想像應該也是星光熠熠。