新北市三峽恩主公醫院27日在鶯歌接種站對25人施打未稀釋BNT疫苗原液， 25人中有13人住院，新北市衛生局今表示，11人出院、2人院內觀察，目前狀況都穩定。而新北市議員大嫂也已於昨天中午出院。

恩主公醫院因此事遭衛生局處分暫停施打疫苗1周，衛生局已就此案進行調查中，衛生局將於3日公布調查結果。