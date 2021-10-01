恩主公醫院誤打BNT疫苗原液案 剩2人住院 16:192021/10/01 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恩主公醫院誤打BNT疫苗原液案 剩2人住院。圖為恩主公醫院院長吳志雄率領主管向社會大眾致歉。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽恩主公醫院27日在鶯歌接種站對25人施打未稀釋BNT疫苗原液， 25人中有13人住院，新北市衛生局今表示，11人出院、2人院內觀察，目前狀況都穩定。而新北市議員大嫂也已於昨天中午出院。 恩主公醫院因此事遭衛生局處分暫停施打疫苗1周，衛生局已就此案進行調查中，衛生局將於3日公布調查結果。 心跳飆破120下 誤打BNT原液 母女緊急住院 跟新北喬到8千劑疫苗 北市校園10／5可如期開打 #衛生局 #原液 #恩主公醫院 #BNT #誤打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯航強制員工施打疫苗政策奏效 07:492021/10/01 財經 英研究：同時打COVID-19和流感疫苗安全 11:412021/10/01 國際 10月防疫新規定啟動 6縣市鬆綁措施重點一次看 07:312021/10/01 生活 挖眼案 全村集體恐慌 怒吼凶嫌關起來 04:102021/10/01 社會新聞 今年流感恐反撲 醫疾呼3疫苗打起來 04:102021/10/01 焦點要聞 新北校園BNT接種完畢 施打率98.48％ 15:222021/10/01 生活 流感疫苗雲林縣今如期開打 另購5千劑肺炎鏈球菌疫苗保護長者 14:022021/10/01 生活 桃園光明國中學生打BNT全身發冷 緊急送醫觀察 15:062021/10/01 生活 今新增1死 境外移入暴增11例 6人自美國入境 13:502021/10/01 生活 澎湖爆多人起大片紅疹 真凶讓人「發毛」 2招可預防 06:132021/10/01 健康 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 14:422021/10/01 生活 生活熱門新聞 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 - 生活 花豹狂撲硬上 大媽「抄這根」肉身對決影片曝 - 生活 午後雷雨彈來襲 6縣市大雨特報 - 生活 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 - 生活 大學畢業想當保全！男被嗆沒出息 內行揭驚人薪水 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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