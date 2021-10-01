因擔憂美國早期的通膨，美股大跌，以及南韓因病毒蔓延而延長管制，韓股周五下挫。韓元兌美元下跌。

周五南韓KOSPI指數收跌49.64點或1.62%，為3019.18點。交易量為中等，約8.45億股，價值12.8兆韓元(約108億美元)。

外資賣超3000億韓元，散戶買超7610億韓元，機構投資人賣超4870億韓元。

新冠病毒的激增，引發人們對經濟復甦的擔憂。政府宣布，從下周一起，全國各地維持兩周的嚴格社交隔離規定。

中國的電力短缺也推高了能源價格，亦導致全球供應鏈受干擾，加深投資人擔憂。

三星電子跌1.21%，為7.32萬韓元。SK海力士跌2.9%，為10萬韓元。

網路入口網站營運商Naver跌1.55%。樂金化學跌0.77%。

現代汽車跌3.25%。三星SDI跌1.53%，來到79.7萬韓元。

韓元走弱，1188.7韓元兌一美元。