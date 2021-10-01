富邦基因免疫生技ETF(00897)將於下周一(10/4)掛牌上市，該ETF追蹤的NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，即使並未涵蓋所有疫苗股，今年以來績效表現達10.15%，優於同類型指數8.64%及一般生技指數6.85%的表現。

富邦基因免疫生技ETF主要聚焦於解決當前急迫需求的mRNA疫苗概念股，以及瞄準長期健康威脅的癌症醫療商機，相關持股比重合計占該ETF的7成，由於追蹤指數成分股鎖定尖端技術的產業菁英，相關公司破壞式創新之成長力道驚人。

癌症醫療一直是生技產業發展的一大板塊，主要因為長期以來癌症是全球主要死因之一。2020年約有1000萬人死於癌症，並且伴隨著人口老化，世界衛生組織(WHO)估計在未來20年，每年罹患癌症的人口會是現在的1.6倍。治療癌症往往是一場艱難的長期抗戰，需要花費大量的金錢跟資源，從美國癌症研究所估計2021年癌症支出成本約為1570億美元，為2010年的1.3倍。在死亡率下降、罹癌人口上升背景下，將使全球癌症支出成本持續上升，顯示癌症仍然會是人類醫療的一個非常重要的目標。

富邦基因免疫生技ETF追蹤指數中，癌症醫療成分股占比近3成，尤其生技產業鏈複雜、艱深，投資人選擇標的不易，富邦基因免疫生技ETF透過關鍵字選股邏輯，掌握生技產業的先進技術，不論是mRNA技術或是CAR-T療法皆被納入，並且每年調整關鍵字，掌握產業趨勢，與時俱進。