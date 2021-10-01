中裕(4147)愛滋病新藥TMB-365臨床一期試驗成功，數據結果遠超過原先設定標準！中裕已依試驗結果與美FDA以書面方式進行Pre-IND會議，將以TMB-365及TMB-380合併用藥方式進行第二期前期臨床試驗。

中裕說，此項臨床試驗，期間歷經COVID-19新冠病毒疫情影響，終於克服困難在110年10月1日完成初步臨床一期試驗數據分析，並公佈相關試驗結果，本次臨床一期試驗結果安全性與耐受性良好，符合預期。中裕說，原設定目標為每月注射一次(現在上市銷售的Trogarzo為每兩週注射一次)，經臨床一期試驗結果分析，遠超過原先設定標準。

中裕指出，TMB-365人體臨床一期試驗完成數據公佈，經藥物動力學(PK)分析，可達兩個月注射一次，甚至有機會達到每季(3個月)注射一次的目標。TMB-365未來經營方向鎖定目標市場為針對商機100億美元的前期愛滋病患(第一線維持性療法)市場。中裕強調，TMB-365與公司第一代TMB-355(Trogarzo)鎖定多重抗藥性病人市場完全不同。

中裕愛滋病新藥TMB-365臨床一期試驗在北美約6個試驗場所招募共26位受試者(實際數)，試驗包括400mg、800mg、1600mg靜脈滴注三個組別單次給予TMB-365或其安慰劑，監測期最長達10週。本次臨床一期試驗主要目標係以不同劑量進行藥物動力學(PK)分析，以尋找出未來TMB-365定期注射週期頻率。