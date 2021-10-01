智慧餐飲科技業者iCHEF在深度整合外送雙平台、LINE與Google後，再揭示全新的「餐廳快遞」科技藍圖，讓餐廳可搭建屬於自有平台、自己經營熟客，減化複雜的全通路OMO科技、創造更多自有訂單，掌握收益主控權，相關科技升級將在未來半年內陸續上線。

根據iCHEF公布的「餐廳快遞」科技藍圖，將讓餐廳搭建自有平台、可自己經營熟客，除了整合Google和LINE等入口外，iCHEF點餐網站後台將新增「外送資訊管理」及行銷推廣選項，使小店家能經營自有的直營外送服務，創造更多屬於自己的訂單。

iCHEF亦宣布升級點餐網站，新增桌邊掃碼及信用卡支付功能，前者搭配線上點餐專屬優惠，讓內用和外帶顧客都有機會加入會員，餐廳能精準投放廣告或推播LINE訊息，推動餐廳快遞訂單，預計能讓會員資料多3倍。後者則能讓外帶客人減少現場等待和停留時間。

iCHEF共同創辦人程開佑指出，疫情後消費者對便利的需求只會更高，但餐廳若過度依賴外送平台提供便利，即使業績得以回升、獲利也無法恢復。因此，台灣超過10萬間的小餐廳老闆們需要一個能自己決定利潤、經營熟客及推廣的服務通路，確保擁有收益主控權。

程開佑表示，iCHEF對此啟動餐廳快遞科技藍圖的目的，盼實現與多元通路互助共生的願景。未來將推出客戶服務成功小隊，提供專人一對一建議、定期分享「餐廳季節指南」和經營策略，以及推薦嚴選第三方服務。

同時，iCHEF也發表「永續餐廳宣言」，分享在屏東高樹鄉的數位轉型專案，成功協助當地50個傳統商家建立、優化和認證GMB。未來將在減少環境負擔、投資弱勢群體、建立進步燈塔3面向擴大承諾，讓各類型及規模的餐飲業者都能輕鬆運用科技，推動更永續發展社會。