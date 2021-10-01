群益道瓊美國地產ETF(00714)第三季配息金額為0.376元，預估配息率7%，除息日為10月19日。群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示，今年以來近期美國景氣與獲利成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低點吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得也連帶水漲船高，道瓊美國地產指數總報酬截至9/30，漲幅為21.30%，優於S&P500指數漲幅15.92%，因此群益道瓊美國地產ETF得以在本季提供給投資人優於過去的配息，配息來源除了美股REITs既有配息外，還包含了部分獲利了結的資本利得。

群益道瓊美國地產ETF成分股皆為美國地產股，美國REITs發展模式跟中國不同，且美國整體經濟層面好。未來生活科技化，雲端商機、在家工作、物聯網為近一年趨勢話題，特殊型的REITs與科技業還是有比較高度相關，通訊電塔、資料中心、物流中心、塔台等特殊型REITs，技術會不斷精進，需求也會不斷提升。

群益道瓊美國地產ETF的成分股有將近40%投資於特殊型的REITs。群益道瓊美國地產ETF前三大成分股分別為美國電塔公司、普洛斯公司、皇冠城堡，皆為美國最大的通訊、物流中心公司。在當前全球網路通訊蓬勃發展、電商盛行下，特殊型REITs的受惠程度高，獲利成長快速之下，相關REITs的價格成長空間可期。