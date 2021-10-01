有保險奧斯卡之稱的保險卓越獎1日揭曉得獎名單，最大贏家是入圍七項就拿下七項金質獎的國泰人壽，共拿下公益關懷、人才培訓、資訊應用、商品創新專案企畫、保戶服務、風險管理與資訊安全推展的金質獎；其次是入圍九項的富邦產險亦拿下六項金質獎，即公益關懷、人才培訓、保戶服務、風險管理、商品創新專案企畫、新興風險保障商品推展。

國泰世紀產險則入圍八項拿下三項項金質獎，分別是公益關懷專案、資訊應用與商品創新專案企畫；新光產險則是入圍五項亦拿下三項金質獎，即保戶服務專案企畫、風險管理專案企畫及強制責任車險推展。

第九屆臺灣保險卓越獎共計有39家公司（壽險14家、產險14家、輔助人11家）、152件作品（壽險51件、產險78件、輔助人23件）參加角逐，都比上一屆增加，保發中心邀請40位學者專家及社會賢達擔任評審委員會分組評審，評審委員團總召集人丁克華表示，所有評審都非常公正、專業、多元、客觀，針對各獎項參選公司所提供的量化指標、質化資料歷經初審、複審、複審簡報及決審，最終選出各獎項共29家入圍公司。

金管會副主委蕭翠玲指出，自2005年開始每二年舉辦一次的保險卓越獎，希望鼓勵保險業提升專業與服務品質，進而推動保險業產業健全發展，共將有16個獎項，盼促進業界見賢思齊。

負責籌辦卓越獎的保發中心董事長桂先農表示，保險業這麼多年來保費收入穩定成長，資產屢創新高，且台灣保險的高普及率、高投保率亦在世界上名列前矛，產險賠款金額與壽保費險給付，亦都占保費一定比率，創造許多工作機會，發揮社會安定功能，希望透過卓越獎鼓勵保險業繼續提升服務品質與保險專業，以照顧廣大客戶為終身職志，發揮安定功能，也透過頒獎來肯定保險業對安定社會的貢獻。

公益關懷卓越獎金質獎得主是富邦產險、國泰人壽、磊山保經；銀質獎得主則是華南產物、新光產物、新光人壽、永達保經。

公益關懷專案企畫卓越獎金質獎得主為國泰世紀產險、合庫人壽；銀質獎是新安東京海上產險、保誠人壽、富邦人壽、錠嵂保經。

人才培訓卓越獎金質獎得主為富邦產物、國泰人壽、錠嵂保經；銀質獎則是新光產物、國泰世紀產、富邦人壽、新光人壽、磊山保經。

人才培訓專案企畫卓越獎金質獎得主則是新安東京海上產、中國人壽；銀質獎則是華南產險、友邦人壽、法國巴黎人壽、台新銀行保代部。

資訊應用卓越獎金質獎得主國泰產險、國泰人壽；銀質獎為富邦產險、新光人壽、中國信託銀行保代部、華南銀行保代部。

商品創新專案企畫卓越獎金質獎得主為富邦產險、國泰世紀產、國泰人壽；銀質獎是華南產物、新光人壽、南山人壽。

保戶服務卓越獎金質獎得獎者是富邦產、國泰人壽、華南銀行保代部；銀質獎為明台產、國泰世紀產、南山人壽、富邦人壽、錠嵂保經

保戶服務專案企畫卓越獎金質獎得主為新光產物；銀質獎是新安東京產、華南產、台灣人壽。

風險管理卓越獎金質獎為富邦產、國泰人壽；銀質獎則是國泰世紀產、新安東京海上產。

政策保險獎項中微型保險推展卓越獎金質獎是兆豐產物，銀質獎則是泰安產物、中國人壽。

保障型商品推展卓越獎金質獎得主為台灣人壽，銀質獎則是新光人壽。

資訊安全推展卓越獎金質獎得主為明台產險、國泰人壽，銀質獎則為國泰世紀產險、富邦產物、新光人壽、富邦人壽。

住宅地震保險推展卓越獎金質獎得主是台灣產物，銀質獎為法國巴黎產物。

強制汽車責任保險推展卓越獎金質獎為新光產物，銀質獎是富邦產物。

新興風險保障商品推展卓越獎金質獎得主是富邦產物，銀質獎為和泰產物、國泰世紀產。