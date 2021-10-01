花蓮老牌漫波飯店拆除突倒塌 整棟橫躺傷亡不明 警消急搜救 16:252021/10/01 中時新聞網 宋原彰 、中時、 王志偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」） 花蓮老牌漫波飯店拆除突倒塌 整棟橫躺傷亡不明 警消急搜救 訂閱影音： 中時新聞網 位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外，整棟破舊大樓往路上倒塌，目前現場已經拉起封鎖線，警消正在現場查清有沒有人員受困、傷亡，在現場倒塌的飯店瓦礫堆中持續搜尋。 位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外。（記者王志偉攝） 位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外。（記者王志偉攝） 谷關某飯店經理接山泉突休克 急涉水抬下山送醫不治 阿伯路上癱軟倒地呢喃「青茶無糖少冰」 警看傻急掏錢幫買 #飯店 #現場 #倒塌 #漫波 #整棟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰飯店搶食五倍券 全台七館大灑幣 17:242021/09/27 財經 醉後天地為床 路人嚇壞以為是路倒 10:022021/09/14 寶島 Delta入侵社區整棟急清空 爆住戶拒絕PCR 市府動用警力介入 21:582021/09/08 生活 土城社區大樓深夜冒大火 警消急疏散住戶 23:492021/09/22 社會 雲嘉南觀光圈與日本仙台松島DMO、三賢旅行社簽署觀光合作備忘錄 20:532021/09/24 寶島 《產業》飯店業優惠加碼 搶五倍券復甦商機 17:242021/09/24 財經 餐飲龍頭出手！王品砸近億爭奪五倍券 11:412021/09/23 財經 山區大雨溪水暴漲 3男受困花蓮砂婆礑溪獲救 09:242021/09/22 社會 少年彰濱出海口戲水遇「離岸流」 海陸空搜救4小時沒下落 19:072021/09/20 社會 國賓搶攻五倍券 米其林一星上場 10:372021/09/27 財經 55歲男爬觀音山突路倒休克 警消出動直升機急救援 16:142021/09/28 社會 社會熱門新聞 花蓮老牌漫波飯店拆除突倒塌 整棟橫躺傷亡不明 警消急搜救 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 竹東分局前舞白獅祝分局長「一路好走」 主嫌遭侮辱公署罪起訴 - 社會 81歲阿公逛賣場搞丟20年「老朋友」 暖警助團圓 - 社會 Toyz涉毒進看守所脫光檢查肛門 吃好睡好牢房生活曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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