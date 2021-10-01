位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」）

花蓮老牌漫波飯店拆除突倒塌 整棟橫躺傷亡不明 警消急搜救

位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外，整棟破舊大樓往路上倒塌，目前現場已經拉起封鎖線，警消正在現場查清有沒有人員受困、傷亡，在現場倒塌的飯店瓦礫堆中持續搜尋。

位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外。（記者王志偉攝）