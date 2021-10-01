東峰國中「中道樓」拆除重建完工啟用，新校舍一樓設置東峰非營利幼兒園，二樓為東峰國中圖書館暨社區共讀站，設置數位視聽中心及多功能學習空間。（馮惠宜攝）

107年6月107年拆除重建，並於109年年底完工，校方1日舉行新校舍暨東峰非營利幼兒園落成啟用典禮，市長盧秀燕也親自到場出席啟用典禮。（馮惠宜攝）

東區的東峰國中「中道樓」年久失修、耐震係數不足，經台中市前市長林佳龍「推動老舊校舍整建計畫」於107年6月107年拆除重建，並於109年年底完工啟用，校方1日舉行新校舍暨東峰非營利幼兒園落成啟用典禮，市長盧秀燕親自到場，她表示，新校舍提供嶄新的教育環境，更設置非營利幼兒園及圖書館暨社區共讀站。

東峰國中原有「中道樓」年久失修、耐震係數不足，有使用安全疑慮，林佳龍任內透過「推動老舊校舍整建計畫」於107年6月進行拆除重建，工程經費由教育部補助80萬元、市府籌編40007萬2000元，合計4087萬2000元。

重建工程於去年底完工，現住市長盧秀燕推動「公托公幼倍增計畫」，因而在新校舍一樓設置東峰非營利幼兒園，招收4班，增加小朋友讀公幼的機會，二樓為東峰國中圖書館暨社區共讀站，設置數位視聽中心及多功能學習空間。

盧秀燕致詞時也表示，她初上任時，台中市29區僅有5座公托、4間親子館、90班公幼增班量，因此提出「公托公幼倍增計畫」，針對公托、公幼的建置目標，希望達到十倍增；截至目前，全市已建置17座公托、公幼增班162班，親子館更從原先4間增加至12間，預計明年達到佈點50座公托、公幼增班量180班目標。

身為東峰國中校友，台中市議員邱素貞表示，東峰國中是台中優秀且歷史悠久的學校，2017年與前市長林佳龍在「推動老舊校舍整建計畫」中完成「品德樓」重建啟用，也在2018年的6月進行「中道樓」的改建動工。

邱素貞說，校園周邊的生活環境良好，有許多公園綠地，這次整建特色結合托育服務，部分空間作為非營利幼兒園的使用，也完善學校設施，打造更好的學習環境，讓學生有更好的就學空間。東峰國中校長羅國俊表示，新校舍的落成為學生創造最佳教學環境，達到「多元、人文、樂活」目標。