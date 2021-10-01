2021年《遠見》縣市總體競爭力調查結果出爐，在全台飽受疫情所苦的大環境下，更能檢驗出縣市體質，以及縣市首長與團隊平日下的苦功。高雄市治安面向進步成長為六都第一，全國縣市總排名第五。

高雄市除了在今(110)年城市總體排名上升6名外，在治安面向的進步成長更是六都最佳，全國排名由去年的第12上升7名到第5。(高雄市警局提供)

依據遠見雜誌全國城市競爭力排名(硬指標、數據分析)，高雄市除了在今(110)年城市總體排名上升6名外，在治安面向的進步成長更是六都最佳，全國排名由去年的第12上升7名到第5、六都排名由去年的第5上升1名到第4。治安面向評比指標中，暴力犯罪破獲率110.53%六都最高、每十萬人道路交通事故死傷人數年增率-2.91%，六都第2(減少次多)，顯示本市治安及交通工作持續平穩進步。

高雄市除了在今(110)年城市總體排名上升6名外，在治安面向的進步成長更是六都最佳，全國排名由去年的第12上升7名到第5。(高雄市警局提供)

根據高雄市統計資料110年1至8月與去年同期比較，全般刑案發生16689件，減少1294件，竊盜案發生2590件，減少163件，暴力犯罪發生37件，減少14件，槍擊案件發生5件，減少4件，刑案發生整體數據呈現下降且平穩情形。

市警局現階段全力加強查緝毒品犯罪以提升全般刑案破獲率。為降低暴力犯罪發生率，全力防制及打擊幫派與街頭暴力。同時加強防制危險駕車及取締酒駕，以持續降低機動車輛肇事件數並減少道路交通事故死傷人數。運用大數據分析建構治安熱點、熱區，有效降低竊盜案件發生；同時依據交通事故發生情形，分析交通易肇事熱點、熱區，規劃勤務防制，今(110)年A1、A2類件數、人數同步下降，市警局會持續努力、維護市民安全。

此次有關治安的競爭力調查結果，是高市警局團隊在治安及交通上努力的表現，市警局也將秉持「沒有最好，只有更好」的態度，精進警政工作，除了持續防制及打擊犯罪、加強防制交通事故外，提升警察服務品質，確保市民安心、安全、安定的生活環境。