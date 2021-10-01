大陸「造車新勢力」9月交付量皆已出爐，蔚來與小鵬9月單月交付量均突破萬輛大關。小鵬汽車官方微博1日發文表示，9月總交付10412輛，成為新造車勢力中第一家月交付破萬的企業，理想汽車隨後也公布理想One交付量為7094輛，年增102.5％。

新浪財經報導，理想汽車第三季共交付25116輛汽車，年增190％。2021年前9個月，理想汽車總交付量達55270輛。自交付以來，理想ONE目前累計交付量已達88867輛。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，受到晶片供應持續短缺的影響，理想汽車9月交付量有所下降，但自2021款理想ONE上市以來，定單數量持續增長。公司正在採取更多措施，以確保零件的供應，希望盡可能地縮短用戶取車等待週期。

另一方面，蔚來汽車1日公布2021年9月數據顯示，蔚來汽車9月共交付智慧電動汽車10628輛，年增125.7％。2021年第三季蔚來累計交付新車24439輛，年增100.2％，實現連續6季正增長。2021年蔚來已累計交付66395輛。