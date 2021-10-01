美股帶頭大跌，主要股市綠油油，台股第四季首日開低狂殺逾430點，外資又一波大逃殺，在股市卻是有買有賣，加上出口商順勢進場拋匯提供支撐，新台幣逆勢小升，午後外資加大買匯力道後才轉貶，終場收在27.882元兌1美元，續創逾一個月新低，貶值1.6分，為連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.04億美元。

新台幣同步收周線，累計本周貶值1.51角或0.54％，周線由升轉貶。外匯交易員指出，受到美國政府舉債上限及拜登基礎建設法案卡關消息的影響，美股道瓊未逃過9月魔咒，在最後一個交易日應聲重挫，更是十年來最慘的9月，全球股市紛紛下殺，台股狂洩363點至16570點，離「萬七」愈來愈遠，但新台幣卻淡定並逆勢走升。

外匯交易員表示，觀察外資雖賣超台股新台幣396億元，上午在匯市卻有買有賣，出口商也不管進入月初，看到新台幣27.8元價位，積極進場拋匯，力挺新台幣匯率。午後外資進場加大買匯力道準備落跑，新台幣也反轉走貶，但仍未失守27.9元。

短線利空充斥，股匯市偏震盪。外匯交易員強調，僅管第四季一向是電子股旺季，但首日就遇逆風，觀察包括美國聯準會（Fed）減債將啟動，及升息時程提前預期，通膨還是升溫，美債殖利率上彈，還有大陸恒大風暴及限電危機，股市衝擊一波接一波，台股收復「萬七」將有一場苦戰。且外資若因此陸續匯出，新台幣匯率不排除可再看到28元，但由於出口表現亮眼，就看出口商拋匯是否給力，提供新台幣支撐。