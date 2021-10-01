今年因著疫情在台的變化，不少民眾的生活習慣也漸漸改變，隨著在家防疫的時間拉長，不僅居家自煮成為熱門話題，更讓慢活主義成為了提升生活品質的重點，因此小資族都紛紛開始入手多樣性的廚房調理小家電，像Panasonic的多款廚房小家電，如燒烤微波爐 NN-GT25JB、加熱型調理機 MX-ZH2800、全自動雙研磨美式咖啡機 NC-R601等，均能享受輕鬆享受料理體驗，感受慢活的樂趣，品牌更配合百貨周年慶推出買就送優惠，正好讓消費者下手更划算。

Panasonic感恩回饋多重送優惠活動，10月1日至2022年2月26日期間，買變頻微波爐、電氣壓力鍋、電烤箱指定機種，即送雅樂氏矽膠隔熱手套組（SP-2115）。（Panasonic提供）

近年消費者購買家電時，為了符合現代的小宅趨勢，都會能更省空間、講求一機多功能的機種，而Panasonic的燒烤微波爐 NN-GT25JB就具備了9道自動料理精準加熱功能，除了基本的微波、解凍以外，更能進行加熱油炸食品、燒烤等料理，而且當中還有自動食譜功能，就算是料理新手也能輕鬆出菜，而且體積精巧、僅44.3cm x 25.8cm的大小，即能進行多功能烹飪功能，小資小家庭都可以享受料理的樂趣。

Panasonic的加熱型調理機 MX-ZH2800。（Panasonic提供）

至於在疫情時代不能少的，當然還有養生的料理，而Panasonic的加熱型調理機 MX-ZH2800，正好能做到冷熱雙享，不管是適合熟齡族喝的高鈣鮮魚湯，或是年輕人愛喝的新鮮的果汁、果昔冷飲，其一機即能完成，而且內建了8項自動冷熱料理食譜，只要放入食材、選好行程，即能以內建的智能烹調功能，依據偵測到的食材份量，自動調整合適的攪打時間，6枚刃不鏽鋼刀頭配上1100W大功率馬達，所有食材都能輕鬆調理。

Panasonic感恩回饋多重送優惠活動，10月1日至2022年2月26日期間，買全自動美式咖啡機指定機種，即送咖啡豆(SP-NP01)。（Panasonic提供）

除了日常料理的家電以後，每天早上一杯咖啡的習慣，當然也要有一台適合的咖啡機來配合，Panasonic的全自動雙研磨美式咖啡機 NC-R601，就是看準了現代人對於美式咖啡的需求而打造，其擁有雙研磨刀頭能將咖啡豆均勻研磨，還有捷徑式落粉通道設計，解決一般咖啡機容易殘留餘粉的問題，不僅能完整呈現出原豆風味，更可品嚐到咖啡的香醇原味，而且還能針對個人對咖啡的濃淡、研磨粗細的需求而調整不同的設定，更能一次沖多人份咖啡，內建了自動清洗模式，一鍵清潔就更輕鬆。

Panasonic也貼心地在周年慶的時間推出「Panasonic感恩回饋多重送」優惠活動，10月1日至2022年2月26日期間，買變頻微波爐、電氣壓力鍋、電烤箱指定機種，即送雅樂氏矽膠隔熱手套組（SP-2115）；買全自動美式咖啡機指定機種，即送咖啡豆(SP-NP01)，貼心禮物揪感心。