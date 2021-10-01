五熊去年年底閃電結婚。（和土司提供）

五熊（蔡頤榛）去（2020）年最後1天驚喜宣布老公Holy步入禮堂，升格新手人妻的她1日化身天使心家族慈善大使，出席網路爆紅名店「和土司」一日店長活動，她7月底請辭主持5年的《型男大主廚》，被外界認為是在為備孕，對此，她表示確實有減少工作，但多半是在處理教會的事情，至於懷孕則一切順其自然，目前除了每周固定主持《醫師好辣》外，其他活動或是外景就是看時間上的安排，比較彈性。

她和老公是在教會認識，交往4個月便決定攜手共度一生，五熊說原本沒想要結婚，「1個人就夠了，幹嘛找麻煩」，因為父母的工作性質，常會被託給他人照顧，所以很沒安全感，從小就一直覺得自己不被愛，很沒安全感，因此當她在面對感情時，就會很害怕，擔心關係太靠近就會失去，之前很容易吃醋，發現是因為怕自己會被拋棄，不過因為信仰改變了她的看法，她表示「當然合意之前會震動出很多心裡的傷害要去面對，但我們有共同信仰，一起禱告尋求神明時，不會在用我自己的方式去看待每件事，開始恢復後，就能夠去愛，我覺得進入婚姻，發現是更加的活潑」。

並提到之前其實很怕小孩，結婚前半年，不斷懷疑自己能不能當個好媽媽，現在的她已跨過心中的坎，開始會期待也想要去愛，被問及打算生幾胎時，她先是笑喊「我老公跟我說要12個，但以我的年紀（34歲）應該生不出那麼多」，接著表示「對我而言1個就很棒了，但他應該會想要1男1女」。而婚後小兩口就無特別避孕，但也沒去算孕期，雙方父母都沒給壓力，「有人問我要不要先凍卵，我就覺得沒關係，就以最自然的方式，有或沒有都很感謝神」。