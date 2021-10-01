以生存遊戲作為題材的Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」，上架沒多久就衝上全球收視榜第一名。台北市議員游淑慧1日自爆，有網友說她很像第一集出現的娃娃木頭人，但自己看不出哪裏像，但她今天來議會質詢前，還跟媒體大玩一二三木頭人，還說已經下訂劇服，準備在萬聖節搞怪一場。

游淑慧下午到議會質詢民政部門時接受媒體聯訪，她說起初是前立委郭正亮傳照片給她看，當時她覺得很無聊、不知哪裏像，還跟同黨議員鍾沛君抱怨，沒想到對方回她「有像」，她便將照片放到臉書，結果很多朋友私訊表示「我們不敢跟你講，其實我們覺得有像」，另名同黨議員徐巧芯還傳給我戲服連結，把整套衣服都幫我準備好。

但游看完後表示，自己還是不覺得哪裡像，昨天半夜她看著自己的照片和娃娃木頭人，越看越可怕，最後想說還是睡覺好了，後來想想應該是「眼神很殺」的部分很像，且看久了就會有心理暗示，覺得好像有點像，後來就開始練習轉眼睛，她近期也開始追劇，覺得還滿好看。

游淑慧也在鏡頭大方學娃娃木頭人轉眼珠，隨後跟媒體大玩「一二三木頭人」，還透露她其實剛剛已經默默下單，既然萬聖節要搞怪，大家就來玩一下，誰動誰就慘。她也打趣表示，違規的人不要讓她看到，否則就慘了，因為她會用眼神殺死對方。