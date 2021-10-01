圖赫爾 對上場敗陣給曼城歸咎於戰術失誤（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[南安普敦@切爾西][10/02 (六)22:00] [編號 525]

切爾西上一場聯賽於主場以0:1敗給了衛冕的曼城。為避免聯賽2連敗，本場主場對上仍未在聯賽打開勝利之門的南安普敦，目標必然是全取3分，避免被利物對和曼城等對手在積分榜上拉開距離。

切爾西聯賽到目前為止的成績是 4勝1和1敗，13分排第3位，僅落後榜首利物浦1分。上場聯賽Big 6 對壘0:1負曼城，總教練 托馬斯·圖赫爾 Thomas Tuchel 坦承是跟球員臨場發揮和戰術失誤有關。前鋒主力盧卡庫 Romelu Lukaku 已連續兩場聯賽沒有進球，但他之前在英超謀生時對南安普敦進了9球之多，後者是他最喜歡狩獵的對象之一，本場是這位比利時國腳爭取進球的好時機。

南安普敦聯賽6戰4和2敗，是英超下游5支仍未打開助利之門的球隊之一。不過要留意是南安普敦先後曾賽和曼聯以及曼城，足見有一定實力，而且南安普敦近3季作客切爾西，成績更是1勝2和不敗。不過南安普敦跟切爾西的實力始終存在距離，安全簡單可選不讓分主勝，而進取讓分以及大分進球也是機會不低。

推薦︰ <足球>525 南安普敦@切爾西 讓分 (切爾西 (-1))；大小[總分] (大 2.5)

丹尼爾·法克 沒有完全帶領諾里奇於英超站穩（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[諾里奇 @ 班來][10/02(六)22:00] [編號 526]

周六另一場球賽，則是榜末大戰，由第19位的班來主場對第20位的諾里奇。班來現在只有2分，而諾里奇更是0分。班來本場有主場之利，有機會取得本賽季首勝。

班來2021/2022球季在英超取得的分數，分別是主場1:1打平了里茲聯，另1分就是上一場聯賽2:2作客賽和萊切斯特城。事實上，班來向來是支慢熱的球隊，對上一個賽季首6場聯賽只得到1分，情況跟本球季十分相似。但已連續6季留在英超的班來要繼續留在英超，前鋒 克里斯·伍德 Chris Wood、中場 德懷特·麥克尼爾 Dwight McNeil 等班來攻勢主要來源非要更努力不可。上一場首次先發上陣，並且取得1顆進球 但又因傷退場的邊鋒 科爾內 Maxwel Cornet 如果可及時傷癒復出，班來的攻勢將更完整。

班來是差，但諾里奇更差勁。重返英超6戰全敗外，連同2019/2020球季，球隊在英超已經連敗16場。諾里奇明顯是英超升降機的型態，於英冠時都處理得十分之有條理，但到了英超之後都發揮不到水準，而主帥 丹尼爾·法克 Daniel Farke 要球隊執行的控球主導進攻，在英超遇到前場逼搶的對手時往往都顯得力不從心，更經常大敗而回。芬蘭國腳前鋒 普基 Teemu Pukki 更是諾里奇唯一攻勢來源，球隊6場聯賽只有兩顆英超進球，都是由他所進。然而，兩隊實力真是不強、攻擊力也差勁。如果真不想選擇班來不讓分勝，大小[總分] 小2.5也可考慮。

推薦︰ <足球>526 諾里奇 @ 班來 不讓分/班來；大小[總分] (小 2.5)