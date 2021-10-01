不動產估價師洪振剛受理台南地院委託的不動產估價案，但遭民眾檢舉他設立分事務所且未於估價報告書簽名，台中市政府對他懲戒警告及申誡，他打行政官司敗訴確定後，聲請釋憲，司法院大法官作成合憲解釋。

司法院大法官認為，不動產估價師法第9條第2項，限制事務所以一處為限，不得設立分事所的規定，目的符合正當公共利益，且利於主管機關檢查 ，及減少違規情形的發生，手段與目的間有合理關連，沒有違反憲法保障的人民工作權。