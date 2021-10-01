不動產估價師不得設分所 大法官認定合憲 16:402021/10/01 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不動產估價師不得設分所 大法官認定合憲。（林偉信攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不動產估價師洪振剛受理台南地院委託的不動產估價案，但遭民眾檢舉他設立分事務所且未於估價報告書簽名，台中市政府對他懲戒警告及申誡，他打行政官司敗訴確定後，聲請釋憲，司法院大法官作成合憲解釋。 司法院大法官認為，不動產估價師法第9條第2項，限制事務所以一處為限，不得設立分事所的規定，目的符合正當公共利益，且利於主管機關檢查 ，及減少違規情形的發生，手段與目的間有合理關連，沒有違反憲法保障的人民工作權。 東元條款上路 保險介入經營權將重罰 《金融》金管會不動產授信金檢 揭8大缺失17樣態 #不動產估價師 #合憲 #大法官 #認定 #設立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特定股權交易 公會籲免證交稅 04:102021/10/01 金融．稅務 又見名人被冒名詐騙 國泰金控有四苦主 15:232021/10/01 財經 15連霸 信義房屋獲天下永續公民獎 04:102021/10/01 產業．科技 流感季節來臨 高醫設快速接種站供預約、施打服務 12:072021/10/01 生活 一次服務就是一輩子的朋友！ 永慶不動產曹彤瑋堅持誠信 年收翻4倍 15:252021/10/01 財經 榮耀復活 市占躍陸前三強 04:102021/10/01 全球財經 台74線東昇里路段增設匝道公聽會 地主意見多 18:492021/09/30 寶島 脫女大生內褲性騷擾 西門町色按摩師下場出爐 18:352021/09/30 社會 先當乖寶寶 銀行8月不動產授信5指標好轉 12:392021/10/01 財經 兒茶素防癌抗氧化 營養師秘訣：這樣泡茶能釋出最大量 13:032021/10/01 健康 專家傳真－個人CFC制度評析 04:102021/10/01 專題周報 社會熱門新聞 漫波飯店倒塌瞬間曝光 轎車驚險閃過 地面炸出爆量煙塵 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 花蓮老牌漫波飯店拆除突倒塌 整棟橫躺傷亡不明 警消急搜救 - 社會 Toyz涉毒進看守所脫光檢查肛門 吃好睡好牢房生活曝光 - 社會 3車遭漫波飯店壓毀死傷不明 19戶停電徐榛蔚設應變中心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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