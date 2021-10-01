苗栗縣長徐耀昌1日上午探訪全縣最高齡女性人瑞竹南鎮109歲的陳蕭曲妹。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

九九重陽節將近，苗栗縣內目前共有123位百歲人瑞，比起去年又多了8位百歲人瑞，為表達對長者的崇高敬意，苗栗縣長徐耀昌及副縣長鄧桂菊1日上午分別親赴竹南鎮及後龍鎮拜訪長輩，其中包括立委陳超明106歲的老母親陳林白菜，致贈老寶貝們敬老禮盒及禮金，並祝福長輩平安。

根據縣府最新統計，苗栗縣共有123位百歲人瑞，較去年115人多了8位，多集中在苗栗、頭份及後龍3大市鎮，縣長徐耀昌1日一早先後慰訪竹南鎮百歲人瑞陳林白菜及陳蕭曲妹，致贈2位老寶貝敬老禮盒和1萬元禮金，另轉贈衛生福利部金鎖片和敬老狀，其中陳林白菜是現任立委陳超明的母親，徐耀昌並當場祝福她們福壽安康、平安喜樂。

縣府社會處指出，全縣123位百歲人瑞當中，以籍設公館，現住苗栗的張德山113歲最高齡，女性最高齡則是竹南鎮109歲的陳蕭曲妹。副縣長鄧桂菊也在1日上午同步前往後龍鎮，慰訪9位人瑞，並致贈禮金和紀念品。

徐耀昌一早率同社會處長楊文志與科長張瑞瑜，首先抵達竹南慰訪106歲的人瑞陳林白菜，縣議員陳碧華、廖英利、鎮長方進興及代表、里長也陪同致意。陳林白菜是竹南鎮海口村人，幼年曾讀過私塾，22歲與后厝龍鳳宮故主委陳錫坤結婚，育有5子1女，6名子女在她的培育下，分別在醫學、科技、政治等業界有傑出貢獻發展。

徐耀昌隨後轉往竹南鎮延平路全縣最齡女人瑞陳蕭曲妹家中慰訪，她是縣內最高齡的女性，日據時代出生，婚後承襲農家子弟勤儉持家特質，辛苦培育5名子女接受優質教育，飲食都與家人一起吃，無須特別準備餐飲，最愛看八點檔，也很喜歡和家人、鄰居談天說地，分享自己的生命故事，目前四代同堂。

陳林白菜和陳蕭曲妹兩位百歲人瑞，除分別行動不便或聽力略有退化之外，健康狀況尚佳，能與縣長、鎮長和來賓閒話家常，分享平日養生之道和長壽秘方，還不忘向到訪來賓致謝，有時逗得大家開懷大笑，紛紛報以熱烈掌聲，最後再留下溫馨的合照留念。