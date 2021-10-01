今年逢台灣文化協會（文協）成立百周年，相關紀念活動層出不窮，台北市立美術館（北美館）也規畫了《走向世界：台灣新文化運動中的美術翻轉力》，藉由前輩藝術家的作品，在戰爭、殖民氛圍籠罩的年代，看見藝術家為個人、民族爭取權利，揚眉吐氣的時代使命感。

聚焦1920至1940年代間台灣美術家與攝影家的經典之作，邀請觀者回望文化覺醒、追逐自主精神的時代。開幕典禮上，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄、台灣新文化運動紀念館館長許美惠，及作品展出的藝術家家屬、文協成員後代家屬多人出席。

策展人余思穎表示，展題「走向世界」正說明了當時台灣藝術家渴望迎接時代變化，與世界藝術趨勢接軌的企圖，許多當時藝術家均留學日本、歐洲，以國際視野再反思如何描繪出台灣風情和特色，以藝術實力試圖改變弱勢的處境與地位。

此次展出最受矚目的作品如郭雪湖的《南街殷賑》，余思穎介紹指出該作品戲劇性描寫大稻埕迪化街的節慶熱鬧景象，市井小民在其中忙碌穿梭，五彩繽紛的招牌遠近林立，卻非全然的寫實，而是採用彷彿在2樓的高度來看街景，也把原本是2樓的立面拉高為3樓，虛實之間情境微妙，且此次更一併展出了畫作的底稿，可以見當時細膩構圖，對應後續層加的膠彩，別有趣味。

由當時的作品亦可見藝術家與愛好藝術的實業家，彼此惺惺相惜，追求共同理想，如東京美術學校畢業的陳植棋所繪的《真人廟》，曾入選第4回台灣美術展覽會並獲特選，這一不甚知名香火也不鼎盛的寺廟，實為台灣民眾黨隔壁的廟宇，而後倪蔣懷也畫了一張同一地點的《真人廟》，也許皆反應了當時青年對殖民壓迫的抵抗精神。

除了畫作，此展亦有「寫真術興起」主題，特別展出攝影家彭瑞麟如今技藝已失傳的金漆寫真作品《太魯閣之女（漆金版）》及鄧南光、林壽鎰等人所紀錄的台灣人文景觀，以及當時已提供民眾的「雙重曝光」、「三重曝光」、「人工著色」等新奇拍攝效果。