對於大陸上月因為查到病蟲害，片面禁止台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲揚言10月1日提告到WTO。但農委會昨又改口表示，「不是法院按個鈴就提告」。另外，對於台灣加入CPTPP後對農業和其他產業受到的衝擊未向民眾說明，前民進黨立委郭正亮狠酸，農委會快變成各部會「唬爛王」！

大陸上月片面禁止台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲日前揚言， 10月1日將向世貿組織（WTO）提出爭端解決控訴。期限已屆至，農委會昨改稱11月尋求WTO食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫（SPS）例行會議解決，若仍無法解決，就會進入WTO爭議解決機制。農委會副主委陳駿季昨在行政院會後記者會改口，「不是法院按個鈴就提告」。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

前民進黨立委郭正亮1日在《新聞大白話》指出，昨天國台辦開記者會，出示病蟲害照片，但陳吉仲說沒看過照片。郭質疑，沒看過照片，為何農委會有不合格的紀錄？且中國大陸從2019年就不再接受化學薰蒸，所以只有退貨，沒有別的方法。可以退貨表示要看台灣改善的狀況，可是都沒有。

至於WTO的提告，郭正亮分析，必須要證明檢疫是歧視，且中國大陸農產品大約有800項不能進口台灣，假如去WTO提告，不知道他要怎提告？恐怕會很複雜！

郭正亮諷刺，農委會快變成各部會唬爛王。例如CPTPP，農委會預期5年要賺500億元，但有提到5年會被衝擊多少嗎？ WTO台灣編列農產品衝擊基金就有1000億元，那還是1996年，如果換算成現在幣值將近2000億元。現在農委會都不用估算農業衝擊？

（取自林佳新臉書）

郭正亮指出，台灣農產品平均關稅是15.6％，CPTPP的11會員國農業自由化比例是96.5％， （關稅）都降到零，有20種農產品都會受到衝擊，譬如稻米、花生、大蒜，撐得住嗎？

郭正亮不滿直言，這種生死的大問題都不去講，講一些雞毛蒜皮的事情，怎會有這樣的農委會？真的是唬爛王，不可思議！