據六都公布的買賣移轉棟數，九月六都建物買賣移轉棟數總計2.1萬棟，月增28%但仍年減12%，9月移轉棟數已經逐漸從疫情的谷底走出，但北部的移轉數據仍尚未完全擺脫疫情干擾，雙北、桃園、台中仍年減14%~21%，不過受疫情影響較小的台南與高雄，則是已經超越去年同期的水準，年增4%~5%。

此次疫情對於雙北市影響較大，對於南部地區影響相對較小，買賣移轉棟數也呈現類似的結構，六都移轉棟數為2.1萬棟，月增28%但年減12%，其中南二都的年增率表現都超越大盤，台南市2221棟月增19%且年增4%，高雄市則是3677棟，月增41%且年增5%，表現明顯優於北部地區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產交易手續繁複，從簽約、貸款到辦理完移轉登記，需要一個月到一個半月左右的時間，因此9月統計的建物買賣移轉登記件數，大概是7月下旬到8月的買賣個案，由於近月市場景氣已經擺脫疫情轉折向上，9月的移轉數據並無法及時反映當前的熱絡市況，預料後續的移轉棟數仍會持續走強。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然房地合一2.0上路，但營建人力、原料均漲的議題，及資金豐沛的帶動下，投資方及置產族鎖定未來具有成長空間的相對低價區，故具有科技業話題的南部成為房市明星。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，防疫降級以及疫苗施打率逐漸提高，民眾對疫情的恐慌紓解許多，市場看屋與成交量都有顯著回升，預估市場交易逐步復甦中，若疫情不增溫，政策也沒有更具壓力作為，買氣應能延續到年底。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，目前國內疫情漸趨穩定，加上低利、資金潮環境仍在，及全球通膨呈現攀升的跡象下，購屋需求增加，進而推升房價續創新高，令央行再度出手管制房市，針對八個地區第二戶取消寬限期，但並未限制貸款成數，示範、警告意味濃厚，但對於一般民眾，首購、自住換屋、長期置產影響不大。因此，陳金萍表示，房市將邁入第四季傳統旺季，若國內疫情、國內外政經情勢無急遽轉變的話，今年房市交易量應有望較去年持平甚至小幅成長。