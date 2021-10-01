臺企銀(2834)主辦燁輝(2023)旗下香港燁輝控股3400萬美元聯合授信案，已順利募集完成，今（1）日由董事長林謙浩代表銀行團，與義联集團創辦人林義守簽約。此案獲台銀、土銀、輸銀、三信商銀等參貸行踴躍支持，對公司長期營運規畫深具信心。

隸屬義联集團核心事業群的燁輝為亞洲知名鍍鋅、烤漆鋼捲等鍍面鋼品專業廠商，透過香港燁輝控股發展兩岸三地業務。憑藉鍍面加工生產經驗，成功開發太陽能支架用途鋼材，與各大光電公司合作結盟，配合政府政策搶攻高附加價值的太陽能電廠支架龐大市場商機。

由於近期市場需求大增，燁輝受惠產品品質佳，售價、營收及毛利率同步上揚，2021年上半年合併營收418.19億元、年增達64.88％，歸屬母公司稅後淨利22.73億元，較去年同期虧損8.41億元大幅轉盈，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）1.2元，獲利表現可望穩健成長。

臺企銀表示，該行致力扶持中小企業發展，並透過持續實踐綠色金融及社會公益，繼續推動環境、社會與公司治理（ESG）各項行動方案，以打造永續生態圈，堅守專業銀行的角色和功能，為企業提供完善的金融服務。