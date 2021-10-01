墨西哥毒梟集團「Los Tlacos」成員近日曝光一段令人不寒而慄的影片，他們擄獲敵對幫派「La Bandera」的20名成員，且在處決前公開進行審問，懷疑此幫派與當地市長勾結。在處決後，其中4名死者的屍體被棄置在當地市長辦公室外，行徑相當囂張。

總和外媒與社群平台上的資訊，這一段由Los Tlacos幫派成員曝光的影片中，先讓La Bandera幫派的20名成員跪在草地上，接著由一位配帶著槍枝的Los Tlacos幫派成員逐個詢問。影片中他還對外宣告La Bandera成員都是勒索錢財跟濫殺無辜婦人的垃圾，並讓他們的土地伊瓜拉（Iguala）市陷入恐懼。

Reportan en Iguala Guerrero la ejecución de 15 integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”. Fueron capturados interrogados ejecutados y desmembrados vivos por el grupo delictivo “Los Tlacos” de Onesimo Marquina Chapa. pic.twitter.com/gmQlIFQ80v — Dominio Público (@DominioPblico3) September 30 2021

影片中，該位Los Tlacos幫派成員拿著槍指著跪在地上的俘虜，要他們一一表名身分。其中一位俘虜在被訊問後指出他們幫派的老大Chucho Brito跟伊瓜拉市長David Gama Pérez有緊密關係，而且指出Chucho Brito也因此關係，透過當地的建築工程案獲利。在訊問後，隨後20名俘虜即遭到處決。

根據了解，La Bandera是犯罪組織Guerreros Unidos的分支，曾經涉入2014年一起43名學生遭綁架的案件。

根據外媒報導，被處決後有4名死者的屍體被丟棄在一輛汽車的後車廂，並棄置在市長辦公室外，手法囂張，示威意味相當濃厚。根據Daily Mail網站報導，4名死者中其中一位身分被確認為Luis Ángel，且根據當地格雷羅州辦公室（Guerrero State Office）的說法，他因為涉及兩名男子的兇殺案，正被調查當中。據了解，其餘16名死者的屍體，目前還未找到。

格雷羅州辦公室透過聲明指出，將啟動後續調查，揪出背後此事件的幕後主謀。