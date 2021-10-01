農糧署攜手財團法人食品工業發展研究所進行國產農糧原料防疫食品開發及行銷，1日公開發表評比後的九項亮點產品，獲獎的業者在防疫美食市場上「疫」軍突起。（盧金足攝）

農糧署今日在台中市發表由國內優良加工業者組成的國家防疫食品團隊，經評比嚴選九項亮點產品。（盧金足攝）

農糧署長胡忠一（左）穿起圍裙，化身型男主廚，拿起鍋鏟快速煮出美味菜色。（盧金足攝）

國產農糧原料防疫食品銷售競賽出爐的產品各具特色，美味又營養。（盧金足攝）

疫情期間民眾宅在家防疫，減少外食，化身家庭煮夫、家庭煮婦在家料理，農糧署針對「防疫、防災、防荒」三大需求超前部署，攜手財團法人食品工業發展研究所進行國產農糧原料防疫食品開發及行銷，1日公開發表評比後的九項亮點產品，也頒獎給得獎業者，農糧署長胡忠一表示，看好產品年產值，預估業績能飆到一億多元，挺國產「食」力可觀。

胡忠一指出，這幾年來常見極端氣候，異常的海嘯或颱風，造成有的地方交通中斷變孤島，除了泡麵果腹之外，現在由台灣本地的農特產品與原料製成方便美食，人人在家都可以變成大廚，經過這次與業者研發的食品，可以防災又能防荒。

「簡單料理，吃起來的美味不簡單！」胡忠一說，營養過多會變成身體負擔，所以美食料理中要吃的健康，煮起來方便快速，提升生活品質，很多業者研發令人聞香而來的產品開發新商機。

農糧署今日在台中市發表由國內優良加工業者組成的國家防疫食品團隊，經評比嚴選九項亮點產品，包括大湖草莓農場-三色甜心紫薯、味王-蔥燒芋頭雞、南瓜濃湯、波蜜-牛蒡木耳露、紅心地瓜飲、歐典生機-銀耳花釀膠原飲、得意中華-香蕉嫩骨湯及聯夏食品-蒸豆系列、黑纖米飯。

胡忠一還穿起圍裙，化身型男主廚，拿起鍋鏟快速煮出美味菜色，他說當年留學日本有時也會想念家鄉味動手做菜，現在有防疫創意食品，免出門輕鬆做出一桌菜。

行政院農業委員會農糧署與財團法人食品工業發展研究所，共同籌辦 「國產農糧原料防疫食品銷售競賽」活動，由聯夏食品工業股份有限公司推出的蒸豆系列產品，奪下冠軍獎座，產品持續熱銷，吸引很多上班族、媽媽族採購品嘗及儲備，為防疫、防災作足準備。

農糧署為擴大國產農產食材應用層面，並為預防災害發生時能 常溫、長時間保存，且具營養價值物資，去年協同財團法人食品工業發展研究所，公開徵求食品廠商參與產品開發，經評選出6家食品業者的9項亮點產品，在POYA寶雅260家門市及其他通路上架，進行為期3個月的銷售競賽。

冠軍產品為聯夏食品的「蒸豆系 列產品」，以1800萬元銷售金額拔得頭籌，其產品採用最先進含氣殺菌法，以蒸的方式保留豆子的營養與原形、亞軍為歐典生物科技的「生機銀耳花釀」，採用國內溫控廠房生產的銀耳及在地糯米為食材，低卡低糖，兼具營養與飽足感。

季軍為得意中華食品「香蕉排骨湯」，香蕉搭配嚴選豬軟骨製成，富含蛋白質及膠質。此外，味王「蔥燒芋頭雞」、「南瓜濃湯」、大湖草莓農場「三色甜心紫薯」、聯夏食品股份有限公司「黑纖米炊飯」、久津實業股份有限公司「波蜜漢宮牛蒡木 耳露」、「波蜜漢宮紅心地瓜飲」等6項產品並列佳作獎項，產品各具特色， 美味又營養。