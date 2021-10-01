屏東南州鄉溪洲代天府1日在「開水路」儀式後，展開王船跨境快閃，將透過5天全台南北巡迴，宣傳屏東迎王文化，也盼藉迎王驅除瘟疫之名，祈求疫情盡快散去。（謝佳潾攝）

屏東南州鄉溪洲代天府1日在「開水路」儀式後，展開王船跨境快閃，將透過5天全台南北巡迴，宣傳屏東迎王文化，也盼藉迎王驅除瘟疫之名，祈求疫情盡快散去。（謝佳潾攝）

屏東南州鄉溪洲代天府1日在「開水路」儀式後，展開王船跨境快閃，將透過5天全台南北巡迴，宣傳屏東迎王文化，也盼藉迎王驅除瘟疫之名，祈求疫情盡快散去。（謝佳潾攝）

屏東南州鄉溪洲代天府1日在「開水路」儀式後，展開王船跨境快閃，將透過5天全台南北巡迴，宣傳屏東迎王文化，也盼藉迎王驅除瘟疫之名，祈求疫情盡快散去。（謝佳潾攝）

今年適逢3年1科迎王年，「屏東迎王」品牌趁勢再發威，繼迎王車隊完成環島返回東港東隆宮後，南州溪洲代天府1日也展開王船跨境快閃，將透過5天全台南北巡迴，宣傳屏東迎王文化，也盼藉迎王驅除瘟疫之名，祈求疫情盡快散去。

「南州王船快閃，為全民祈福！」溪洲代天府主任委員黃瑞吉指出，南州迎王至今57年，有足夠量能從地方性的傳統文化發展成全國性，不過因中北部人少有機會看到王船，推廣上難產生共鳴，而多年前雖有王船巡迴台灣的念頭，但都因工程浩大作罷，直到今年迎王遇上疫情，王船巡迴勢在必行。

他說，迎王是驅除瘟疫的儀式，王船遶境更是祈福的象徵，所以今年讓王船巡迴全台有其意義，不僅達成推廣文化的目標，也藉此為全民祈福，祈求疫情散去。

溪洲代天府沿用「請王過夜」歷史典故，1日「開水路」儀式後，恭請王爺代天巡狩從南州引領王船揚帆出發巡迴全台5天、南北快閃兼掃疫，而首站到台北市政府外停留2天2夜，供民眾觀賞、拍照，3日一早則南下佛光山，晚間留宿高雄意誠堂，4日至車城福安宮借宿，5日再往南至鵝鑾鼻快閃後，返回南州。

黃瑞吉強調，快閃全程也開啟線上社群直播，盼讓全台各地或旅居海外無法親臨現場的民眾能在線上相聚，一起祈求王爺驅瘟賜福，將瘟疫、煞氣帶上王船遠離台灣。

東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮將分別於10月24、11月17日、12月3日舉行迎王平安祭典，而有別以往各地熱鬧，今年3地方有意合作發展成「屏東迎王」品牌文化，盼讓大家想到迎王就想到屏東，並趁迎王期間到屏東體驗深度文化之旅。