宜蘭每年只有一期稻作，所培養的地力更為足夠，因此種出來的白米品質更好，宜蘭縣政府每年都會邀請農民將自己栽種的白米參加評選，得獎的白米就成為「宜蘭嚴選米」，由縣府協助行銷，價格也更好，今年縣府另邀請宜蘭縣觀光文化大使「告五人」樂團，一同為「宜蘭嚴選米」掛保證對外宣傳行銷。

宜蘭縣政府表示，每年一到夏末秋初，參與宜蘭嚴選認證制度的第一期稻作，就開始進入專家官能品評、民眾試吃票選人氣的重要階段，再加上既有的農藥殘留檢驗與SGS稻穀DNA鑑定等多重分析，整合所有數據後才能理出冠亞季軍及優勝名單。

今年因為受限於新冠肺炎疫情影響，為了減少群聚與避免試吃等防疫措施，今年僅以農藥殘留檢驗與SGS科學儀器分析數值作為主要入選依據，但也首次加入了重金屬殘留檢驗且全數符合標準，顯見縣政府對品質嚴格把關的決心。

此外，為了深化宜蘭嚴選優質米的品牌形象，縣府今年特別推出《一杯米的距離》宣傳影片，劇情描述離鄉北上念書謀職的宜蘭女兒小凡因忙碌久未回鄉，當接到母親關心的來電時，在對話之間無意得知母親「一杯米就可以吃兩餐」，也讓小凡驚覺原來獨居的母親因為兒女不在身邊，養成了隨便應付三餐的習慣，決定不論多忙都要抽空回家陪母親好好吃頓飯。

縣府也另外邀請知名樂團「告五人」為活動證言，「告五人」的成員都是宜蘭人，可以說都是吃宜蘭米長大的，先前也受邀擔任「宜蘭縣觀光文化大使」，此次受邀分享過去在外地求學、工作時，想家與想念家庭料理的心情，並敘述宜蘭嚴選優質米的口感，邀請歌迷朋友一同共襄盛舉，品嚐優質好吃的「宜蘭嚴選米」。