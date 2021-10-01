推動低碳永續的環保觀念，台中市政府舉辦「低碳永續樂活周」系列活動，吸引1萬4000人次參加。(市府提供／林欣儀台中傳真)

推動低碳永續的環保觀念，台中市政府舉辦「低碳永續樂活周」系列活動，吸引1萬4000人次參加。(市府提供／林欣儀台中傳真)

推動低碳永續的環保觀念，台中市政府舉辦「低碳永續樂活周」系列活動，盼讓更多人重視環境保護議題，吸引1萬4000多人參加並獲得抽獎機會，台中市政府祕書長黃崇典今天代表抽中193名幸運兒，分別可獲捷安特電動輔助自行車、Dyson空氣清淨機等大獎，現場氣氛熱絡。

黃崇典指出，台中市是許多民眾認定的宜居城市，為將這份美好留給下一代，市府持續推動永續發展理念，不但是台灣第一個成立直屬於縣市首長的低碳城市推動辦公室、專責推動低碳節能，今年更產出台中首版「台中市自願檢視報告」，逐步建構永續宜居城市。

黃崇典表示，市府推動低碳城市約10年來，已經逐步展現成果，近3年獲國際碳揭露(CDP)組織最高級評等肯定，市府也全面打造永續城市，展現10年來減碳生活的成果，盼藉此讓更多市民體認到全球暖化不只是一個氣候現象，而是會衍生多項民生問題的重要議題。

以「陽光、空氣、水」為重要核心元素，黃崇典說，台中市各項建設持續注入低碳永續的DNA，以各面向為台中市量身打造低碳政策，其中包括捷運綠線正式通車、成為全國第三座捷運城市，電動公車數量、電動汽車充電站數位居全國第一，另更打造水湳經貿園區為「智慧、低碳、創新」的示範基地、中央公園為全國首座大型都會型零排碳公園。

永續低碳辦公室指出，台中市推動低碳永續確實展現成果，透過「低碳永續樂活周」活動盼讓大眾更關注此議題，果然吸引1萬4000人次參加，193名獲獎者分別可得到捷安特電動輔助自行車、Dyson空氣清淨機、掃地機器人及500元超商禮券2等獎品，得獎名單及領獎辦法公布於「低碳永續成果展」網頁（https：／／lowcarbon.greenideas.com.tw／）。