不少老人家都有食物冰存在冰箱就不會腐壞的錯誤觀念，年輕人也經常將沒喝完的飲料冰起來，之後再接著喝完，但營養師就提醒，飲料開封後一定要儘快喝完，否則即便冰在冰箱，還沒超過保存期限，也早就被滿滿的細菌攻佔，不可不慎！

「你知道飲料開封後要在2小時內喝完嗎？」營養師許育禎透露，她的兒子幾年前曾經喝了冰在冰箱好幾天的果汁，結果瘋狂上吐下瀉，讓阿嬤十分不解，「保存期限又還沒到，怎麼會壞了？」

對此，許育禎解釋，開封後飲料，當瓶口沾到口水後，就會增生大量細菌，尤其是含糖量越高、蛋白質量越高的飲料，根本是「細菌培養皿」，即使冰在冰箱裡面也很不保險。

而一般市售飲品所標示的保存期限通常指的是「未開封」的狀態，一旦開封，但又擔心飲料喝不完，建議直接倒在杯中，切勿直接對著瓶口喝，剩下的趕緊冰存在冰箱，但也要儘速喝完，才不會滋生細菌。

另外像是奶粉類的製品，雖然未開封可存放2至3年，但是一旦開封後就要在1至2個月內飲用完畢，否則台灣天氣潮濕，若開封後擺放過久就可能產生結塊、油脂氧化、營養素流失等問題。