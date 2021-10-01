為推動政府機關率先實施減少使用免洗餐具及包裝水等一次用產品，減輕環境負荷，再逐步帶動民間，環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，要求所有行政機關最遲在明年底不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，並採用相關替代措施。

環保署表示，目前政府機關、學校服務員工、師生之福利社、合作社、餐廳等均已納入限塑政策的管制範圍，不得免費提供購物用塑膠袋，且內用不得使用各類材質免洗餐具，但發現過去民眾參與政府機關所辦理公聽、說明、研商會議或其他大型活動，經常會拿到主辦單位所提供便當或瓶裝水。環保署因而擬定作業指引，透過提供可重複清洗餐具及設置飲水機或桶裝水，以無償、租賃或押金借用方式提供重複清洗餐具等方式，提供行政機關、學校可行減量措施建議。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝表示，雖然沒有具體統計過，但可以想見光一年因為會議訂購的紙盒便當量就十分可觀，指引中提及不可提供紙盒便當，但可改以請餐飲業者以環保餐盒供餐或並改以非塑膠材質包裝，而罐裝水則可提供飲水機或桶裝水等方式。

環保署說明，推動本作業指引是希望能由政府機關率先實施帶頭作用，並納入學校將環保觀念向下扎根，逐步建立足夠的市場供需，吸引廠商投入提供相關服務，改變目前市面上的一次用經營模式，後續再逐步推動至民間單位，以改變民眾生活習慣，誘導民眾逐步養成「自備、重複、少用」的環保新觀念，減少使用免洗餐具及包裝飲用水等一次用產品，而作業指引亦將視執行狀況滾動檢討。